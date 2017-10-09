ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительных субсидиях на ежемесячные денежные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей, сообщает сайт Правительства РФ.

"По информации Минтруда России, в ряде субъектов Федерации увеличилось по сравнению с прогнозными данными количество детей, в связи с рождением которых производится выплата. В связи с этим подписанным распоряжением распределены дополнительные субсидии на софинансирование выплаты 25 субъектам Федерации в объёме 526,3 млн рублей из средств", – говорится в сообщении.

Таким образом, общий объём субсидий из федерального бюджета на эти цели составит 16 млрд 351,7 млн рублей.