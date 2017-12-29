ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ распределило 7,6 миллиарда рублей субсидий на возмещение регионам затрат на создание и модернизацию объектов по агропромышленным проектам, соответствующие документы опубликованы на сайте правительства.

"Субсидии в общем объёме 7,609 миллиарда рублей направляются на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на приобретение техники и оборудования, и части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе", — говорится в сообщении.

Всего на сайте правительства опубликовано четыре документа, согласно одному из них кабмин одобрил распределение между регионами 15,5 миллиарда рублей на софинансирование обязательств, связанных с затратами на модернизацию объектов АПК и приобретение техники и оборудования. При этом прошлым постановлением, которое признается утратившим силу, на эти проекты направлялось 12,9 миллиарда рублей. Таким образом, правительство распределило на эти цели дополнительные 2,9 миллиарда рублей.

Кроме того, 59,55 миллиарда рублей выделяется на финансирование обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам. При этом прошлым документом, который теряет силу, на эти цели направлялось 58,84 миллиарда рублей. Как поясняют в кабмине, этим распоряжением "распределены дополнительные средства из федерального бюджета на эти цели в размере 707,2 миллиона рублей"

Ещё одним документом регионам выделяется 280,3 миллиона рублей в качестве субсидий на финансирование расходов, связанных созданием и модернизацией объектов АПК. Как отмечается, выделение средств позволит обеспечить ввод в эксплуатацию молочных ферм общей мощностью не менее 2,4 тысячи голов.

Последний документ предусматривает выделение 3,7 миллиарда рублей на финансирование расходов, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестпроектам в АПК. Имеется в виду реализация 898 инвестпроектов, ориентированных на производство яиц, мяса, овощей и молока.