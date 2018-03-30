ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела о гибели людей пои пожаре в торговом центре Кемерова.

Сегодня задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошёл пожар, повлекший человеческие жертвы.

В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчинёнными о недостатках системы противопожарной безопасности здания.

Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности.

Следователями проведён обыск в жилище Богдановой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).