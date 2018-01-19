ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017», который ежегодно проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей. В число победителей вошли Госкорпорация «Росатом» и ее организации, что подтверждает лидерской статус Росатома в сфере ответственной деловой практики.

Гран-при в номинации «За достижения в области охраны труда и здоровья работников» получило АО «ТВЭЛ», а номинантом стало АО «ОКМБ Африкантов». Номинантом в номинации «За экологическую ответственность» стало ПАО «НЗХК».



Эти победы – свидетельство результатов масштабной отраслевой работы по обеспечению ядерной, радиационной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда и здоровья сотрудников. Так, коэффициент производственного травматизма на предприятиях Корпорации в несколько раз ниже среднего по России. В течение многих лет на российских атомных станциях не фиксировалось событий уровня 2 и выше по международной шкале INES (отклонения уровней 1 и 0 не представляют опасности для персонала объектов, населения и окружающей среды). Ежегодно Росатом направляет на деятельность по охране окружающей среды свыше 25 млрд рублей.



В 2017 году, который был объявлен Годом экологии в России, в отрасли было реализовано свыше 1700 природоохранных мероприятий. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» стало победителем в спецноминации «Лучший проект по импортозамещению» по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. В 2017 году Федеральный ядерный центр активно включился в реализацию государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Конкурс РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» ежегодно проводится в целях содействия устойчивому развитию компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам России и определению динамично развивающихся организаций на основе экономических и социальных показателей их деятельности.