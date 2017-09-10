Предприятия народных промыслов России заявили о себе на европейском рынке
10.09.2017, 20:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 сентября в Париже открылась выставка дизайна интерьеров и товаров для дома Maison&Objet. Впервые Россия представила коллективный стенд на известной европейской площадке, которую традиционно посещают до 100 тысяч гостей. Экспозиция демонстрирует изделия народных художественных промыслов российских фабрик, которые хранят традиции и переносят их в современную жизнь: Гжельский фарфоровый завод, Императорский фарфоровый завод, "Объединение Гжель", "Кадомский вениз", "Крестецкая строчка", "Хохломская роспись", "Дулёвский фарфор", "Дятьковский Хрустальный завод плюс", "Башкирские художественные промыслы "Агидель".
В торжественном открытии российской экспозиции приняли участие Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, Торговый представитель России во Франции Александр Туров.
"Впервые предприятия с коллективной экспозицией вышли на такую масштабную зарубежную площадку, - отметила Гульназ Кадырова. - Организация подобных мероприятий – это один из важнейших инструментов привлечения внимания к нашим народным художественным промыслам как в России, так и за рубежом".
Предприятия отрасли презентовали посетителям Maison&Objet столовое бельё, скатерти, салфетки, рушники, выполненные в уникальных техниках; вазы, графины, бокалы из хрусталя ручной работы, столовые, чайные сервизы с гжельской росписью, фарфоровые скульптуры, шкатулки, матрёшки с хохломскими узорами.
"В каждом изделии заключена неподдельная красота и чувствуется душа России, - подчеркнула Гульназ Кадырова. - Популяризация форм народного творчества, продвижение промыслов как внутри страны, так и за её пределами – важнейшие задачи государства".
На их решение направлена Стратегии развития народных художественных промыслов на 2015-2016 гг. и на период до 2020 г. По поручению Президента Российской Федерации Минпромторгом России также разработана "дорожная карта" по сохранению, возрождению и развитию отрасли и ремёсел.
Участие делегации российских предприятий в выставке будет способствовать продвижению народных художественных промыслов, поможет организациям отрасли выйти на новые европейские рынки. По словам заместителя главы Минпромторга России, культурные и экономические двери России открыты для иностранных партнёров.
В торжественном открытии российской экспозиции приняли участие Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, Торговый представитель России во Франции Александр Туров.
"Впервые предприятия с коллективной экспозицией вышли на такую масштабную зарубежную площадку, - отметила Гульназ Кадырова. - Организация подобных мероприятий – это один из важнейших инструментов привлечения внимания к нашим народным художественным промыслам как в России, так и за рубежом".
Предприятия отрасли презентовали посетителям Maison&Objet столовое бельё, скатерти, салфетки, рушники, выполненные в уникальных техниках; вазы, графины, бокалы из хрусталя ручной работы, столовые, чайные сервизы с гжельской росписью, фарфоровые скульптуры, шкатулки, матрёшки с хохломскими узорами.
"В каждом изделии заключена неподдельная красота и чувствуется душа России, - подчеркнула Гульназ Кадырова. - Популяризация форм народного творчества, продвижение промыслов как внутри страны, так и за её пределами – важнейшие задачи государства".
На их решение направлена Стратегии развития народных художественных промыслов на 2015-2016 гг. и на период до 2020 г. По поручению Президента Российской Федерации Минпромторгом России также разработана "дорожная карта" по сохранению, возрождению и развитию отрасли и ремёсел.
Участие делегации российских предприятий в выставке будет способствовать продвижению народных художественных промыслов, поможет организациям отрасли выйти на новые европейские рынки. По словам заместителя главы Минпромторга России, культурные и экономические двери России открыты для иностранных партнёров.
Источник: Минпромторг