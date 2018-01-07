Председатель Госдумы поздравил россиян с Рождеством
07.01.2018, 10:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Рождеством. В сообщении, в частности, говорится:
"Этот светлый день согревает сердца и напоминает нам об идеалах добра и милосердия. Рождество обращает нас к духовным традициям, которые веками передаются из поколения в поколение. Пусть этот праздник принесёт в наши семьи радость и тепло общения с близкими. Желаю всем счастья, мира и благополучия!"
Источник: Госдума