ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в рамках 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза провёл ряд двусторонних встреч.

Со Спикером Палаты депутатов Республики Ирак Салимом Аль Джабури, для которого это уже не первый визит в Россию, В.Володин обсудил вопросы двустороннего межпарламентского сотрудничества, а также основные угрозы и вызовы на Ближнем Востоке. Затрагивалась и тема невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

С.Аль-Джабури выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую Россия оказывает Ираку, включая помощь в борьбе с международным терроризмом.

"Мы переходим на новый этап – восстановление экономики и считаем, что Россия могла бы сыграть важную роль в этом процессе", - сказал С.Аль-Джабури.

"Для нас очень важно, что руководство Ирака последовательно проводит линию на дружбу и укрепление отношений с нашей страной, взаимовыгодное сотрудничество с Россией", - заявил в ответ В.Володин.

Председатель Госдумы и Спикер иракской Палаты депутатов подтвердили готовность к дальнейшему укреплению межпарламентского сотрудничества.

С.Аль-Джабури пригласил В.Володина посетить Ирак во главе делегации Госдумы. В.Володин поблагодарил за приглашение. "Обязательно им воспользуюсь", - пообещал он.

На встрече с Председателем Народной скупщины Республики Сербии Майей Гойкович речь шла о координации позиций в международных парламентских организациях, в частности, в ПАСЕ и ПАЧЭС.

По оценке В.Володина, ПАСЕ совершили ошибку, заложив в свой регламент норму, которая ограничивает права национальных делегаций. Такая норма, уверен он, должна быть отменена.

"Что значит лишить права голоса национальную делегацию? Это значит лишить права голоса народ, который она представляет. Такая норма не выдерживает никакой критики. Венецианской комиссии впору заняться экспертизой регламента ПАСЕ", - заметил В.Володин, напомнив, что Россия, чей взнос в ПАСЕ составляет порядка 7%, вынуждена была приостановить платежи. - Наши избиратели задают справедливый вопрос: вы там не участвуете, но деньги платите, за что?"

"Мы последовательно уважаем международное право, согласно которому голос представителей народа должен быть услышан", - сказала М.Гойкович, согласившись, что Регламент ПАСЕ должен меняться, как впрочем и сама модель Совета Европы. Сербский спикер выразила удивление в связи с недавним заявлением членов Еврокомиссии о том, что для членов Евросоюза действует одно международное право, а для тех, кто в такой союз не входит, - другое. Именно этим, по её словам, объясняется разность в подходах по признанию независимости Косово и Каталонии.

В.Володин, говоря о предстоящем в ноябре заседании ПАЧЭС под председательством Украины, сообщил, что Россия за всю историю Ассамблеи впервые не получила приглашения и просил сербскую делегацию не допустить принятия "недружественных для России" поправок в регламент ПАЧЭС.

"Вы можете полностью рассчитывать на поддержку наших парламентариев", - заверила М.Гойкович.

Сербский спикер отметила высокий уровень двусторонних межпарламентских отношений, которые, по её словам, могут служить примером для других государств. Председатель Народной скупщины напомнила, что группа дружбы с Россией в её парламенте самая многочисленная – в нее входит большинство сербских парламентариев – 129 из 250.

"Наши отношения с Сербией всегда были основаны на доверии, - сказал В.Володин. - Мы можем смотреть друг другу в глаза и обсуждать любой вопрос".

В ходе встречи с Председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Исмаилом Кахраманом В.Володин с удовлетворением констатировал, что за прошедший год атмосфера российско-турецких отношений нормализовалась.

"Между Россией Турцией складывается конструктивный диалог. Надеюсь, в рамках парламентского измерения мы сможем внести свой вклад в развитие российско-турецких отношений", - отметил Председатель Госдумы.

"Россия является для нас ценнейшим соседом и партнером в контексте двустороннего и регионального взаимодействия", - сказал в ответ И.Кахмаран.

В.Володин и И.Кахмаран затронули вопросы сирийского урегулирования, борьбы с терроризмом, дальнейшие перспективы развития туризма, энергетики, укрепления культурных связей и вопросы предстоящего участия парламентских делегаций в антитеррористическом форуме в Исламабаде и антинаркотической конференции в Москве.