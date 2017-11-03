ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня под руководством Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в городе Санкт-Петербурге на базе второго следственного управления (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации состоялось оперативное совещание, в котором приняли участие руководители и сотрудники ряда следственных управлений, входящих в Северо-Западный федеральный округ.

Открывая совещание, глава ведомства обратил особое внимание на расследование уголовных дел и рассмотрение материалов проверок по сообщениям о нарушении трудовых прав граждан в части невыплаты заработной платы.

Затем Александр Бастрыкин заслушал отчёты о состоянии следственной работы следственных управлений СК России по Ленинградской области, второго следственного управления ГСУ СК России и Северо-Западного управления на транспорте за 9 месяцев 2017 года, а также доклады о ходе и результатах расследования уголовных дел, поставленных на особый контроль Председателя Следственного комитета.

По всем уголовным делам Александром Бастрыкиным даны необходимые указания руководителям следственных управлений. В заключение совещания Председатель СК России поздравил всех с наступающим праздником – Днём народного единства.