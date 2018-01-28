ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 января в ряде СМИ была опубликована информация о том, что 13-летнюю девочку в Москве на так называемой "вписке" изнасиловали несколько человек. Происходящее фиксировали на видео, а после того как опубликовали запись в соцсетях, мама девочки обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту в Главном следственном управлении СК России по городу Москве проводится доследственная проверка.

Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства затребовать указанные материалы, тщательно их изучить, обеспечить полное и объективное расследование произошедшего и принятие законного процессуального решения. По поручению Председателя расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.