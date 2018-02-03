Председатель СК России поручил взять на контроль ход расследования уголовного дела о покушении на убийство школьника в Калужской области
03.02.2018, 10:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2 февраля 2018 года около 8.25 часов утра в школе № 1 города Спас-Деменск Калужской области ученик 7 класса нанёс резаные раны своему однокласснику, используя нож, а затем, пытаясь скрыться, спрыгнул из окна третьего этажа. Сейчас он находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника. Потерпевшему также была оказана медицинская помощь, раны зашиты, и мальчик отпущен домой. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Калужской области передать расследование уголовного дела в производство наиболее опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел областного управления СКР. Следствию предстоит тщательно разобраться в произошедшем и выяснить все причины и условия, этому способствовавшие.
Александр Бастрыкин также поставил на контроль ход расследования уголовного дела в центральном аппарате СК России.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Калужской области передать расследование уголовного дела в производство наиболее опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел областного управления СКР. Следствию предстоит тщательно разобраться в произошедшем и выяснить все причины и условия, этому способствовавшие.
Александр Бастрыкин также поставил на контроль ход расследования уголовного дела в центральном аппарате СК России.
Источник: Следственный комитет