ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 октября первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов провёл рабочую встречу с президентом Всемирной организации фермеров Тэо де Ягером.

Во встрече также принял участие генеральный секретарь Всемирной организации фермеров Марко Марзано Де Маринис, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников и руководители департаментов Минсельхоза России.

Джамбулат Хатуов от имени министра сельского хозяйства России Александра Ткачёва поприветствовал участников встречи и поблагодарил за то, что Россия выбрана местом проведения VII генеральной ассамблеи Всемирной организации фермеров. Ее проведение запланировано в Москве весной 2018 года.

"Проведение такого масштабного мероприятия в нашей стране позволит не только обменяться передовым опытом с зарубежными коллегами, но и наглядно продемонстрирует всему миру уровень развития фермерского движения в России. Мы сделаем всё, чтобы знаковое событие для фермеров всего мира прошло на самом высоком уровне", - сообщил Джамбулат Хатуов.

По мнению первого замминистра, фермерские хозяйства в России являются наиболее динамично развивающимся сектором аграрной экономики. С каждым годом вклад фермеров в общий каравай стабильно растёт, на сегодняшний день на их долю приходится более 12% от общего объёма сельхозпроизводства. В прошлом году на поддержку фермеров и кооперативов направлено более 8 млрд рублей, гранты получили 4,5 тыс. крестьянских фермерских хозяйств и 170 кооперативов.

Тэо де Ягер отметил, что Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России является активным участником Всемирной организации фермеров. Руководство Ассоциации ожидает, что в Москву для участия в VII генеральной ассамблеи Всемирной организации фермеров приедут представители не менее 100 стран мира.

Владимир Плотников поблагодарил Минсельхоз России за конструктивный диалог и оперативное решение вопросов поддержки фермеров и кооперативного движения.

По итогам встречи президент Всемирной организации фермеров Тэо де Ягер высоко оценил подготовку России к VII генеральной ассамблеи, выразив уверенность, что мероприятие пройдёт на самом высоком уровне и станет эффективной площадкой для обмена опытом фермеров всего мира.