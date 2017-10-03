Представители России и Франции обсудили инновации в автомобильной индустрии
03.10.2017, 21:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе рабочей поездки во Францию заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов посетил инновационную лабораторию RenaultOpenInnovationLab и Глобальный R&D центр Renault в Париже, а также обсудил механизм СПИК со старшим вице-президентом, операционным директором региона Евразия группы Renault, заместителем председателя совета директоров ОАО "АВТОВАЗ" Дени Ле Вотом, вице-президентом по дизайну Энтони Грейдом, генеральным директором Renault Россия Андреем Панковым.
Во время визита в Глобальный R&D центр Renault Александру Морозову были представлены перспективные модели Renault для России и инновационные решения для систем новой мобильности на платформе электромобилей Renault.
В ходе переговоров стороны обсудили возможное использование СПИК компанией Renault Russia.
В инновационной лаборатории Renault Open Innovation Lab Александр Морозов ознакомился с уникальной программой цифрового развития Renault, концепцией индустриального сотрудничества в рамках развития новой мобильности и примерами стартапов. Замглавы Минпромторга провёл переговоры с директором Альянса Renault-Nissan по открытым инновациям Сержем Пассолунги.
Renault Open Innovation Lab – инновационная структура в рамках Groupe Renault, занимающаяся исследованиями в таких областях как "новая мобильность" (Transport-as-a-Service), подключённые автомобили, электромобили и автономный транспорт, развитие городской среды на основе концепции Smart City, инновационный дизайн в сотрудничестве с внешними партнёрами, в числе которых перспективные стартапы, крупные инновационные цифровые компании, городские администрации.
Первые две лаборатории были созданы в Кремниевой Долине (США, 2011) и Тель-Авиве (Израиль, 2016), в марте 2017 года в Париже была открыта третья лаборатория Innovation Lab. В числе партнёров французского отделения Renault Open Innovation Lab, располагающегося в инновационном кластере Le Square, около 30 технологических компаний. К основным направлениям лаборатории относятся вопросы новой городской мобильности, инновационные транспортные системы и сервисы.
Во время визита в Глобальный R&D центр Renault Александру Морозову были представлены перспективные модели Renault для России и инновационные решения для систем новой мобильности на платформе электромобилей Renault.
В ходе переговоров стороны обсудили возможное использование СПИК компанией Renault Russia.
В инновационной лаборатории Renault Open Innovation Lab Александр Морозов ознакомился с уникальной программой цифрового развития Renault, концепцией индустриального сотрудничества в рамках развития новой мобильности и примерами стартапов. Замглавы Минпромторга провёл переговоры с директором Альянса Renault-Nissan по открытым инновациям Сержем Пассолунги.
Renault Open Innovation Lab – инновационная структура в рамках Groupe Renault, занимающаяся исследованиями в таких областях как "новая мобильность" (Transport-as-a-Service), подключённые автомобили, электромобили и автономный транспорт, развитие городской среды на основе концепции Smart City, инновационный дизайн в сотрудничестве с внешними партнёрами, в числе которых перспективные стартапы, крупные инновационные цифровые компании, городские администрации.
Первые две лаборатории были созданы в Кремниевой Долине (США, 2011) и Тель-Авиве (Израиль, 2016), в марте 2017 года в Париже была открыта третья лаборатория Innovation Lab. В числе партнёров французского отделения Renault Open Innovation Lab, располагающегося в инновационном кластере Le Square, около 30 технологических компаний. К основным направлениям лаборатории относятся вопросы новой городской мобильности, инновационные транспортные системы и сервисы.
Источник: Минпромторг