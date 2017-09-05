ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления об увеличении финансирования создания шести территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Дальнем Востоке более чем на пять миллиардов рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кабмина РФ во вторник.

"Финансирование создания территорий опережающего социально-экономического развития за счёт средств федерального бюджета увеличено в общем объёме на 5362,96 миллиона рублей", — говорится в справке к документу.

Финансирование ТОР "Михайловский" в Приморье увеличено почти на 2,5 млрд рублей, ТОР "Надеждинская" в Приморье — на 1,75 млрд рублей, ТОР "Хабаровск" в Хабаровском крае — более чем на миллиард рублей. Постановлением также увеличивается финансирование ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае, ТОР "Кангалассы" в Якутии и ТОР "Камчатка".

Предусматривается также увеличение финансирования строительства инженерной и транспортной инфраструктуры ТОР за счёт региональных и муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.