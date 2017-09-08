ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил задачу выйти на темпы роста ВВП выше мировых показателей. Об этом глава Кабмина РФ заявил на пленарном заседании "Финансовая система конкурентоспособной экономики XXI века: вызовы и решения" II Московского финансового форума.

"Задача - выйти на темпы роста, не просто сравнимые со среднемировыми, но и превышающие среднемировые темпы роста. И механизмы достижения этой цели у нас есть", - сказал Медведев.

По словам главы Кабмина РФ, одним из таких механизмов является поддержание благоприятных макроэкономических условий. "Это, прежде всего, рекордно низкая для России инфляция, а также умеренный и постепенно снижающийся дефицит бюджета. Основным принципом бюджетной политики остаётся улучшение структуры расходов и реализация приоритетных проектов", - пояснил он.

Глава Правительства РФ отметил, что проект бюджета на предстоящую трёхлетку практически готов. Медведев заверил, что сбалансированность бюджета улучшится, повысится его устойчивость к рискам, уменьшатся траты резервов. Кроме того, Правительство РФ старается снижать зависимость от колебаний мировых цен на нефть. Для этого законодательно была закреплена новая конструкция бюджетного правила.

Медведев привёл и предварительные данные Росстата, согласно которым рост ВВП во II квартале этого года ускорился до 2,5%. "Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года инвестиции разогрелись до 6,3%", - сказал он.