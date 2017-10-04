ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главам регионов, участвующих в реализации приоритетных проектов "Ипотека и арендное жильё", "Формирование комфортной городской среды" и "Безопасные и качественные дороги", лично контролировать показатели по вводу жилья, а также своевременность и качество выполнения работ. Об этом сообщается на сайте Кабмина РФ.

Особое внимание им рекомендовано обращать "на своевременное завершение строительства вводимых объектов, вовлечение под жилищное строительство неэффективно используемых земельных участков в городах, дальнейшее упрощение процедур выдачи разрешений на строительство".

Также главам регионов поручено контролировать своевременное утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды на период до 2022 года и их приоритетное финансирование из средств консолидированных бюджетов регионов.

Поручения даны по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.