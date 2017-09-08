ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил выделить до 700 млн рублей из Резервного фонда Правительства РФ для обеспечения моногородов автомобилями скорой помощи.

Это поручение дано в продолжение распоряжения Правительства, которым предусматривается поставка в 2017 году 1,15 тыс. автомобилей от крупнейших отечественных производителей в 75 регионов.

При распределении поставляемых машин скорой помощи властям регионов рекомендовано в приоритетном порядке обеспечить ими моногорода. Их список должен быть представлен в Минпромторг РФ в течение месяца.

Также Минпромторгу РФ будут допольнительно выделены 100 млн рублей для поставок в Магаданскую, Амурскую, Мурманскую области, Алтайский и Хабаровский края автомобилей скорой повышенной проходимости.