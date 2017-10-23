ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Экспорт российской сельскохозяйственной продукции динамично развивается, и правительство будет активно поддерживать данную тенденцию, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщает правительственная пресс-служба.

"Что касается экспорта агропромышленной продукции, здесь мы тоже рассчитываем на хорошую динамику. В этом году у нас рекордный урожай – свыше 132 млн тонн. Это значит, что потенциал для экспорта также существенно прирастает. Будем надеяться, что он будет самым активным образом реализован", - сказал глава правительства.

При этом он также отметил необходимость дальнейшего развития экспортной инфраструктуры.