ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев призвал поддержать производителей российских приборов учёта через систему госзакупок.

"Нужно поддержать российских производителей приборов учёта, обновить номенклатуру закупок для государственных и муниципальных нужд, установить жёсткие требования в области энергоэффективности», - заявил Медведев на заседании Кабмина РФ.

Премьер-министр также призвал скорректировать систему госуправления в области энергосбережения, простимулировать частный бизнес в этой сфере. Он поручил Минэкономразвития РФ разработать детальный план действий в этой области и представить его в Кабмин РФ.

По его мнению, бюджетная сфера должна стать лидером в области применения энергоэффективных технологий. "По оценкам Минэнерго, освещение и отопление в бюджетном секторе можно снизить на треть, и только на освещении каждый год экономить десятки миллионов рублей. Бюджетная сфера может быть лидером в сфере энергоэффективности", - отметил глава Правительства РФ.

Медведев обратил внимание на то, что существует большое количество технологий и оборудования для энергосбережения. "Необходимо добиться, чтобы люди больше о них знали. Они должны увидеть, что это не отвлечённые разговоры, а уменьшение расходов на коммуналку, плату за электричество", - подчеркнул он.

Глава Правительствы РФ указал и на то, что Россия занимает лидирующие позиции по производству угля, нефти, газа, по выработке электроэнергии, но нужно много работать, чтобы свести к минимуму потери по дороге от производства к потребителю. По его словам, по показателям по энергоэффективности РФ уступает значительной части зарубежных коллег.