ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год. Список расширится на более чем 60 позиций.

"Эти списки также включают лекарства для обеспечения льготников, перечень дорогостоящих препаратов, которые закупаются за счёт федерального бюджета, и минимальный аптечный ассортимент", - сказал он.

По словам премьера, документ в 2018 году расширится. "В перечень подобных лекарств на 2018 год дополнительно включено 60 лекарств и 8 препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний и заболеваний сердечнососудистой системы, некоторых других", - сказал глава Кабмина РФ.

Он также подчеркнул, что существенно расширяется список лекарств для льготников. "Нужно следить, чтобы эти лекарства были доступны", - сказал глава Правительства РФ.