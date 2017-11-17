ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент АЛРОСА Сергей Иванов подписал приказ о дисциплинарных взысканиях к руководителям компании, допустившим нарушения требований промышленной безопасности, которые способствовали аварии на руднике "Мир" 4 августа 2017 года. Директор и главный инженер Мирнинского ГОКа АЛРОСА отстранены от занимаемых должностей с последующим увольнением из компании.

10 ноября Ростехнадзор озвучил выводы, к которым пришла комиссия по техническому расследованию причин аварии на руднике "Мир". Результаты расследования были переданы Президенту АЛРОСА во время его встречи с руководителем Ростехнадзора Алексеем Алёшиным. Комиссия пришла к заключению, что причинами аварии стала совокупность гидрогеологических, технических и организационных факторов. Одной из главных причин аварии была названа аномальная гидрогеологическая сложность месторождения, обусловленная системой неблагоприятно залегающих трещин структурного разлома. К числу технических причин комиссия отнесла также ряд принятых проектных решений. В частности, проектными организациями не в полной мере были учтены сложные горно-геологические и гидрогеологические особенности месторождения. Комиссия также определила 16 должностных лиц, ответственных за нарушения требований промышленной безопасности, приведшие к возникновению аварии. Руководству АК "АЛРОСА" было предписано приказом по компании определить полный перечень лиц и их персональную ответственность за допущенную аварию. В соответствии с подписанным вчера С.Ивановым приказом перечень ответственных расширен до 24 человек. В их числе руководители рудника "Мир", Мирнинского ГОКа, АК "АЛРОСА" и института "Якутнипроалмаз".

В соответствии с приказом за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и ослабление производственного контроля Директор Мирнинского ГОКа М.И. Лопатинский и главный инженер Мирнинского ГОКа А.И. Кисиличин отстранены от занимаемых должностей с последующим увольнением из компании. Остальным ответственным, включая высшее руководство, объявлены выговоры и применены меры материального воздействия. Приказом также предписано рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям начальника подземного рудника "Мир" А.А. Бурксера и его главного инженера С.В. Екеля.