03.05.2018, 22:50
Президент Чехии признал производство "новичка" в стране
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Чешской Республики Милош Земан, выступая в эфире местного телеканала выступил с заявлением, согласно которому нервно-паралитический газ "новичок" какое-то время производился и хранился на территории страны.
"Был у нас произведён и складирован "Новичок", пусть и в небольшом количестве, - отметил он. - Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом".
Ранее посол Российской Федерации в Чехии Александр Змеевский указывал, что местные эксперты стремились получить противоядие от нервно-паралитических веществ для чешских вооружённых сил и армий стран НАТО. Более того, известно, что в 2011 году Прага и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подписали договор, по которому Чехия могла в этих целях произвести до 10 кг отравляющих веществ.
Сергей Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства "Новичок", разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.
12 апреля ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены отравили нервно-паралитическим веществом. Данные британского расследования, которое проходит параллельно работе ОЗХО позволили ряду стран утверждать, что за отравлением стоят российские спецслужбы. 14 апреля глава российского МИД Сергей Лавров, ссылаясь на данные экспертизы в швейцарской лаборатории, заявил, что при отравлении Скрипаля было использовано вещество BZ, производимое в США и других странах НАТО.
"Был у нас произведён и складирован "Новичок", пусть и в небольшом количестве, - отметил он. - Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом".
Ранее посол Российской Федерации в Чехии Александр Змеевский указывал, что местные эксперты стремились получить противоядие от нервно-паралитических веществ для чешских вооружённых сил и армий стран НАТО. Более того, известно, что в 2011 году Прага и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подписали договор, по которому Чехия могла в этих целях произвести до 10 кг отравляющих веществ.
Сергей Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства "Новичок", разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.
12 апреля ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены отравили нервно-паралитическим веществом. Данные британского расследования, которое проходит параллельно работе ОЗХО позволили ряду стран утверждать, что за отравлением стоят российские спецслужбы. 14 апреля глава российского МИД Сергей Лавров, ссылаясь на данные экспертизы в швейцарской лаборатории, заявил, что при отравлении Скрипаля было использовано вещество BZ, производимое в США и других странах НАТО.
Источник: Ореанда-Новости
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