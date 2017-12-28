Президент РФ: Повышение производительности труда является важнейшим условием для развития экономики в целом
28.12.2017, 15:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рост зарплат и доходов граждан должен быть основан на росте производительности труда, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.
"Кстати говоря, уже много раз было об этом сказано, хочу ещё раз повторить – рост заработных плат и реальных доходов населения должен опираться, прежде всего, на рост производительности труда", – заявил Путин.
По словам Президента РФ, повышение производительности труда является "ключевой задачей", на которой необходимо сосредоточиться в условиях перехода российской экономики к росту.
Кроме того, добавил Путин, повышение производительности труда, безусловно, является "важнейшей компонентой для развития экономики в целом". "Нужно сказать, что мы не достигли здесь тех рубежей, которые мы перед собой ставили", – указал глава государства.
Он добавил, что "при падении ВВП в целом падает и производительность труда, потому что она падает в тех секторах экономики, где ожидался её преимущественный рост".
"Кстати говоря, уже много раз было об этом сказано, хочу ещё раз повторить – рост заработных плат и реальных доходов населения должен опираться, прежде всего, на рост производительности труда", – заявил Путин.
По словам Президента РФ, повышение производительности труда является "ключевой задачей", на которой необходимо сосредоточиться в условиях перехода российской экономики к росту.
Кроме того, добавил Путин, повышение производительности труда, безусловно, является "важнейшей компонентой для развития экономики в целом". "Нужно сказать, что мы не достигли здесь тех рубежей, которые мы перед собой ставили", – указал глава государства.
Он добавил, что "при падении ВВП в целом падает и производительность труда, потому что она падает в тех секторах экономики, где ожидался её преимущественный рост".
Источник: Единая Россия