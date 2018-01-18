Президент РФ: Проект по развитию территорий продолжится и в 2018-2020 годах
18.01.2018, 17:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проект по развитию территорий продолжится и в 2018–2020 годах, нa эти цели из федерального бюджета будут ежегодно выделяться 25 млрд рублей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений.
Он отметил важность направления работы властей по созданию комфортной среды для жизни граждан. "Вы знаете, что у нас стартовал в прошлом году проект по развитию территорий. Как мы и договаривались, его реализация продолжится и в течение 2018-2020 годов. Из федерального бюджета нa эти цели будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей", - цитирует РИА Новости Путина.
Эти средства распределялись с учётом численности городов, пояснил он. "Не знаю, насколько соблюдалась соответствующая пропорция, судя по той информации, которая и у меня есть, она не всегда соблюдалась должным и справедливым образом. Но на этот счёт, я думаю, мы сегодня ещё поговорим", - добавил он.
Президент РФ попросил министра строительства и ЖКХ Михаила Меня поподробнее остановиться на этом вопросе, объяснив распределение ресурсов.
Глава государства также считает важным вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства. "Безусловно, нужно будет продолжить работу по вовлечению граждан в решение задач благоустройства… Когда химия возникает между властью и непосредственно гражданами, ради которых мы с вами работаем, тогда получается наибольший эффект, потому что люди чувствуют, что они тоже участники этого процесса и конечный результат воспринимают как свой собственный результат", - отметил Путин.
Он отметил важность направления работы властей по созданию комфортной среды для жизни граждан. "Вы знаете, что у нас стартовал в прошлом году проект по развитию территорий. Как мы и договаривались, его реализация продолжится и в течение 2018-2020 годов. Из федерального бюджета нa эти цели будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей", - цитирует РИА Новости Путина.
Эти средства распределялись с учётом численности городов, пояснил он. "Не знаю, насколько соблюдалась соответствующая пропорция, судя по той информации, которая и у меня есть, она не всегда соблюдалась должным и справедливым образом. Но на этот счёт, я думаю, мы сегодня ещё поговорим", - добавил он.
Президент РФ попросил министра строительства и ЖКХ Михаила Меня поподробнее остановиться на этом вопросе, объяснив распределение ресурсов.
Глава государства также считает важным вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства. "Безусловно, нужно будет продолжить работу по вовлечению граждан в решение задач благоустройства… Когда химия возникает между властью и непосредственно гражданами, ради которых мы с вами работаем, тогда получается наибольший эффект, потому что люди чувствуют, что они тоже участники этого процесса и конечный результат воспринимают как свой собственный результат", - отметил Путин.
Источник: Единая Россия