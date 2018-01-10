ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня Президент РФ Владимир Путин на совещании с главой МЧС России Владимиром Пучковым и министром финансов Антоном Силуановым обсудил программу вооружений в части, касающейся Министерства по чрезвычайным ситуациям. Были согласованы параметры программы по линии ведомства.



Владимир Пучков также доложил главе государства об итогах деятельности МЧС России и Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2017 году и обозначил приоритетные направления их дальнейшего развития.