Президент РФ поручил Кабмину РФ улучшить положение автоперевозчиков
05.03.2018, 13:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ проанализировать положение, в котором находятся отечественные и зарубежные перевозчики на территории РФ, и улучшить условия работы российских компаний.
"Отечественные автоперевозчики часто говорят о том, что работают в России в неравных условиях по сравнению с иностранными компаниями. Прошу Правительство совместно с Союзом транспортников и другими объединениями автоперевозчиков проанализировать эту ситуацию ещё раз", - поставил задачу глава государства, выступая на съезде транспортников РФ.
По его словам, "нужно подготовить изменения в этой части".
Президент РФ поручил Кабмину РФ вместе с деловыми кругами проработать вопросы обновления парка подвижного состава, чтобы модернизация была максимально эффективной. По его мнению, это необходимо, "если мы хотим энергично развиваться, повышать нашу конкурентоспособность".
"Важно не создать чрезмерную, необоснованную нагрузку на наши компании, а предложить такую систему стимулов, которая сделает обновление парка транспортных средств максимально эффективным", - указал он.
Путин также призвал разработку транспортных проектов начинать с отечественного программного обеспечения. "Цифровые решения позволяют заметно продвинуться в развитии мультимодальных, как говорят специалисты, бесшовных перевозок, нужно задействовать новые технологические возможности для роста эффективности отрасли, снижения затрат перевозчиков и владельцев грузов, для повышения удобства и комфорта пассажиров", отметил глава государства, добавив, что, в том числе, речь идёт об использовании конкурентоспособного отечественного программного обеспечения.
"Отечественные автоперевозчики часто говорят о том, что работают в России в неравных условиях по сравнению с иностранными компаниями. Прошу Правительство совместно с Союзом транспортников и другими объединениями автоперевозчиков проанализировать эту ситуацию ещё раз", - поставил задачу глава государства, выступая на съезде транспортников РФ.
По его словам, "нужно подготовить изменения в этой части".
Президент РФ поручил Кабмину РФ вместе с деловыми кругами проработать вопросы обновления парка подвижного состава, чтобы модернизация была максимально эффективной. По его мнению, это необходимо, "если мы хотим энергично развиваться, повышать нашу конкурентоспособность".
"Важно не создать чрезмерную, необоснованную нагрузку на наши компании, а предложить такую систему стимулов, которая сделает обновление парка транспортных средств максимально эффективным", - указал он.
Путин также призвал разработку транспортных проектов начинать с отечественного программного обеспечения. "Цифровые решения позволяют заметно продвинуться в развитии мультимодальных, как говорят специалисты, бесшовных перевозок, нужно задействовать новые технологические возможности для роста эффективности отрасли, снижения затрат перевозчиков и владельцев грузов, для повышения удобства и комфорта пассажиров", отметил глава государства, добавив, что, в том числе, речь идёт об использовании конкурентоспособного отечественного программного обеспечения.
Источник: Единая Россия