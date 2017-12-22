ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с Днём энергетика.

В поздравлении главы государства, в частности, говорится:

"Работая в стратегически важной для отечественной экономики отрасли, вы с полным правом можете гордиться достигнутыми результатами. Благодаря вашему добросовестному труду, высокому профессионализму и компетентности ведётся строительство новых мощностей и сетевой инфраструктуры, реализуются крупные, высокотехнологичные проекты по развитию энергосистем Крыма, Калининградской области и Дальнего Востока. Российские предприятия, учреждения, объекты социальной сферы и население надёжно обеспечиваются электроэнергией.

Сегодня перед вами стоят важные, созвучные времени задачи, главные из которых – качественная модернизация оборудования, рост энергоэффективности, повышение доступности энергетических услуг. И конечно, необходимо активнее использовать достижения науки и передовой зарубежный опыт".