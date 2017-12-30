ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2018 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

В поздравлении Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимбе Президент России отметил, что минувший год был ознаменован поступательным развитием российско-абхазских связей. Глава Российского государства выразил уверенность в том, что совместная работа по построению отношений союзничества и стратегического партнёрства на благо братских народов наших стран, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в Кавказском регионе будет продолжена.

Обращаясь к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, глава Российского государства подчеркнул, что в уходящем году Россия и Азербайджан отметили 25-летие установления дипломатических отношений, и этот юбилей был ознаменован новыми успехами в развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах. Президент России также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-азербайджанских партнёрских связей, который, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран, идёт в русле укрепления безопасности и стабильности на Южном Кавказе и за его пределами.

В послании Президенту Республики Армения Сержу Саргсяну Президент России подчеркнул, что совсем недавно наши государства отметили две знаменательные даты: 25-летие установления дипломатических отношений и 20-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Глава Российского государства выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее развитие союзнических связей между Россией и Арменией, партнёрского взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ и других международных структур – на благо граждан обеих стран, в интересах укрепления региональной безопасности и стабильности.

В адресованном Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко поздравлении Владимир Путин подчеркнул, что, отмечая в уходящем году 25-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Беларусью, удалось в очередной раз убедиться в том, каких значительных результатов добились союзные страны в развитии взаимовыгодного сотрудничества во всех областях. Президент России выразил убеждённость в том, что, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимовыручки, Российская Федерация и Республика Беларусь будут и впредь плодотворно работать над решением актуальных вопросов двусторонней повестки дня, укреплять интеграционные связи в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, эффективно координировать усилия в СНГ и ОДКБ.

Поздравляя с Новым годом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, Президент России напомнил, что совсем недавно наши страны отмечали 25-летие установления дипломатических отношений, и этот знаменательный юбилей был отмечен новыми достижениями практически во всех областях российско-казахстанского сотрудничества. Владимир Путин выразил надежду на дальнейшее успешное развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и на всём евразийском пространстве.

В поздравительном послании Президенту Киргизской Республики Сооронбаю Жээнбекову глава Российского государства отметил, что уходящий год подтвердил прочность российско-киргизского стратегического партнёрства и союзничества. В частности, активно развивался политический диалог, реализовывались взаимовыгодные двусторонние проекты в различных сферах, наши страны координировали усилия в решении актуальных вопросов региональной повестки дня. Владимир Путин выразил убеждённость в том, что будет продолжена совместная работа по расширению конструктивного сотрудничества между Россией и Киргизией, интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, партнёрских связей в СНГ, ОДКБ и ШОС.

В поздравлении с Новым годом и Рождеством Христовым Президенту Республики Молдова Игорю Додону Президент России высоко оценил усилия молдавского лидера, направленные на развитие отношений между нашими странами, и выразил уверенность в том, что дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях отвечало бы коренным интересам дружественных народов России и Молдовы, способствовало обеспечению региональной стабильности и безопасности.

Президент России направил поздравление с наступающим Новым годом Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, в котором подчеркнул, что российско-таджикистанские отношения динамично развиваются в духе союзничества и стратегического партнёрства. Кроме того, Владимир Путин выразил убеждённость в том, что в будущем году будет успешно продолжена совместная работа по наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных отраслях, а также координации усилий наших стран в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.

Поздравляя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президент России отметил, что в уходящем году удалось многое сделать для укрепления российско-туркменского стратегического партнёрства. В частности, встречи в Ашхабаде и в Сочи подтвердили близость подходов России и Туркменистана к актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Глава Российского государства выразил уверенность в том, что совместными усилиями будут и далее развиваться взаимовыгодные двусторонние связи во всех сферах на благо народов наших стран, в интересах укрепления мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

В послании, адресованном Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, Владимир Путин подчеркнул, что благодаря совместным усилиям уходящий год стал по-настоящему прорывным для отношений между Россией и Узбекистаном: был подписан ряд важных соглашений, выводящих двустороннее сотрудничество во многих сферах на качественно новый уровень. Президент России выразил убеждённость, что, опираясь на достигнутые результаты, удастся обеспечить дальнейшее развитие российско-узбекского стратегического партнёрства и союзничества, а также добиться ещё более активного взаимодействия в целях укрепления мира и стабильности в Центральной Азии.

В поздравлении на имя Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова Президент России отметил, что в уходящем году странам удалось многое сделать для реализации положений Договора о союзничестве и интеграции, и выразил уверенность, что планомерная совместная работа по развитию российско-югоосетинских связей во всех областях на благо братских народов наших стран, в интересах укрепления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа будет продолжена.

Глава Российского государства направил поздравление с Рождеством и Новым годом Президенту Аргентинской Республики Маурисио Макри, подтвердив готовность к продолжению совместной работы по наращиванию российско-аргентинского сотрудничества в различных сферах – как на двусторонней основе, так и в рамках «Группы двадцати», деятельность которой, по мнению Владимира Путина, получит активное развитие под аргентинским председательством.

Президент России также поздравил с Рождеством и Новым годом Президента Федеративной Республики Бразилии Мишела Темера, отметив, что в уходящем году удалось немало сделать для укрепления российско-бразильского стратегического партнёрства: поддерживался содержательный политический диалог, хорошую отдачу давало сотрудничество в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, страны конструктивно взаимодействовали в ООН, БРИКС и «Группе двадцати». Владимир Путин выразил готовность к продолжению совместной работы по укреплению всего комплекса двусторонних отношений на благо народов России и Бразилии.

В послании Его Святейшеству Папе Римскому Франциску Президент России выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества между Россией и Ватиканом в интересах защиты мира, общечеловеческих ценностей, укрепления межцивилизационного и межконфессионального диалога и пожелал понтифику доброго здоровья, благополучия и успехов в его благородной деятельности.

Глава Российского государства также поздравил с рождественскими и новогодними праздниками Королеву Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II и Премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезу Мэй, подчеркнув, что развитие российско-британского сотрудничества отвечало бы коренным интересам народов наших стран и всей Европы.

В адресованном Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану поздравлении Президент России с удовлетворением отметил, что даже в нынешней непростой международной обстановке удаётся обеспечить конструктивное развитие российско-венгерских отношений. Также российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на продолжение продуктивной совместной работы по наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на благо народов наших стран и всего европейского континента.

Поздравляя с Рождеством и наступающим Новым годом Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, глава Российского государства отметил, что недавние переговоры в Москве были весьма конструктивными и полезными, а также выразил надежду на продолжение продуктивной совместной работы по укреплению отношений стратегического партнёрства между Россией и Венесуэлой.

Владимир Путин также направил поздравительные послания Президенту Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангу и Генеральному Секретарю Центрального Комитета Коммунистической Партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу, в которых с удовлетворением отметил поступательное развитие российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства и выразил уверенность в том, что реализация договорённостей, достигнутых в ходе переговоров в Москве и встречи в Дананге, будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей, взаимодействия наших стран в целях укрепления мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В поздравлениях с Рождеством и Новым годом Федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и Федеральному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру глава Российского государства подтвердил готовность к продолжению диалога и совместной работы и выразил надежду на то, что в наступающем году Россия и Германия смогут продвинуться в решении актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня, что отвечало бы коренным интересам народов двух стран, способствовало укреплению безопасности и стабильности в Европе и за её пределами.

Обращаясь к Премьер-министру Государства Израиль Биньямину Нетаньяху, Владимир Путин отметил, что российско-израильские отношения носят дружественный, конструктивный характер. Президент России подчеркнул, что рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, а также партнёрского взаимодействия в усилиях по обеспечению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

В поздравительных телеграммах Президенту Республики Индии Раму Натху Ковинду и Премьер-министру Республики Индии Нарендре Моди глава Российского государства отметил, что уходящий год был ознаменован юбилейной датой – 70-летием установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Высоко оценив итоги имевших место в 2017 году двусторонних контактов, Президент России выразил уверенность в том, что в наступающем году совместными усилиями удастся ещё в большей степени укрепить особо привилегированное стратегическое партнёрство Москвы и Дели, активизировать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, а также расширить конструктивное взаимодействие в ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структурах в целях решения актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

В послании Королю Испании Филиппу VI и Королеве Летиции по случаю праздников Рождества и Нового года Президент России выразил надежду на то, что в наступающем 2018 году взаимовыгодные связи между Россией и Испанией будут развиваться на благо народов наших государств, в интересах укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте.

В поздравлениях, адресованных Президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле и Председателю Совета министров Итальянской Республики Паоло Джентилони, глава Российского государства подчеркнул, что в России дорожат отношениями с Италией, основывающимися на многовековых традициях дружбы, взаимного уважения и симпатии, и, несмотря на непростую международную обстановку, взаимодействие наших стран в уходящем году развивалось достаточно динамично. Владимир Путин также выразил уверенность в том, что, координируя свои усилия, Россия и Италия могут внести весомый вклад в укрепление стабильности и безопасности на европейском континенте и в мире в целом.

Президент России поздравил с Днём рождения, а также с Рождеством и Новым годом Премьер-министра Канады Джастина Трюдо, пожелав ему, его близким и всему народу Канады счастья и благополучия.

В поздравительном послании на имя Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю Нового года и в связи с приближающимся Праздником Весны Президент России подчеркнул, что уходящий год ознаменован новыми успехами в развитии российско-китайских отношений. Отмечается существенный рост объёмов взаимной торговли, высокая динамика обменов в научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Владимир Путин акцентировал внимание на том, что Москва и Пекин эффективно взаимодействуют в мировых делах, вносят важный вклад в решение актуальных международных проблем, активизируются контакты по линии регионов – в 2018–2019 годах запланировано проведение Годов межрегионального сотрудничества. Кроме того, глава Российского государства подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по наращиванию всеобъемлющего доверительного партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем на благо дружественных народов наших стран.

Глава Российского государства направил поздравительное послание Президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину, в котором подчеркнул, что дружественные отношения между Российской Федерацией и Республикой Кореей в уходящем году развивались весьма успешно, чему в значительной степени способствовали содержательные и конструктивные переговоры, состоявшиеся в Гамбурге и Владивостоке. Владимир Путин выразил надежду на то, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей на благо народов наших стран, в интересах обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом.

В послании Председателю Государственного Совета и Совета министров Республики Куба Раулю Кастро по случаю национального праздника Республики – Дня освобождения, а также Рождества и наступающего Нового года Владимир Путин отметил, что в уходящем году отношения стратегического партнёрства между Россией и Кубой развивались по нарастающей, и выразил убеждённость в том, что слаженная совместная работа по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и других сферах будет продолжена.

Обращаясь к правящему Князю Монако Альберту II, Президент России отметил, что в России высоко ценят личный вклад Альберта II в укрепление взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Владимир Путин также выразил надежду на то, что 2018 год предоставит новые возможности для дружеского общения и доверительного обмена мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и ключевым международным проблемам.

Президент России также поздравил с Рождеством и Новым годом Президента Республики Сербии Александра Вучича. В послании Владимир Путин отметил недавнюю встречу с сербским лидером в Москве и подчеркнул, что в будущем году рассчитывает на продолжение совместной работы по наращиванию двустороннего сотрудничества во всех сферах на благо братских народов наших стран, в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности.

В адресованном Президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду поздравлении глава Российского государства выразил искреннюю надежду на то, что в наступающем году в Сирии продолжатся коренные перемены к лучшему. Президент России отметил, что победа над террористами и скорейшая нормализация обстановки в САР отвечают интересам мира и безопасности всего региона Ближнего Востока. Кроме того, Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и далее оказывать всяческое содействие Сирийской Арабской Республике в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности, в продвижении процесса политического урегулирования, а также в усилиях по восстановлению национальной экономики.

В послании Президенту Республики Словении Боруту Пахору глава Российского государства подчеркнул, что в 2017 году российско-словенские отношения развивались в конструктивном ключе, и выразил убеждённость в том, что совместная работа будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других областях на благо народов России и Словении.

В поздравлении на имя Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, в частности, отмечается, что, по убеждению российского лидера, в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы. Президент России подчеркнул важность того, чтобы основой для развития отношений между нашими странами стали принципы равноправия и взаимного уважения. «Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», – подчеркнул Владимир Путин.

Глава Российского государства направил поздравление Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, подчеркнув, что в уходящем году удалось не только в полной мере восстановить российско-турецкие отношения, но и заметно продвинуться вперёд в развитии двустороннего сотрудничества в ряде областей. «Тесное взаимодействие наших стран позволило поставить надёжный заслон на пути дальнейшего распространения террористической угрозы на Ближнем Востоке и создать условия для запуска политического процесса урегулирования сирийского конфликта», – говорится в послании. Кроме того, Владимир Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и активной совместной работы по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

В послании Президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё глава Российского государства выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и активной совместной работы по укреплению добрососедских российско-финляндских отношений в интересах народов наших стран. «Уходящий год был ознаменован столетней годовщиной государственной независимости Финляндии. Тепло вспоминаю торжественные мероприятия в Савонлинне, которые были посвящены этому значимому юбилею, нашу содержательную беседу», – отметил Президент России в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин направил рождественские и новогодние поздравления Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону. «Наша встреча в Версале и контакты по телефону позволяли обстоятельно обсуждать многие актуальные вопросы двусторонних отношений и ключевые международные проблемы. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с тобой и совместной работы в целях укрепления российско-французских связей. Жду тебя с визитом в России», – говорится в послании.

Президент России также поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом Президента Чешской Республики Милоша Земана, выразив уверенность в том, что реализация достигнутых на недавней встрече в Сочи договорённостей будет способствовать укреплению российско-чешских отношений, развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на благо народов наших стран.

Обращаясь к Президенту Южно-Африканской Республики Джейкобу Зуме, глава Российского государства подчеркнул, что в 2017 году отношения между Россией и ЮАР успешно развивались в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях, чему в значительной мере способствовали конструктивные и содержательные переговоры в Гамбурге и Сямэне. Владимир Путин выразил уверенность, что предстоящее председательство ЮАР в БРИКС будет способствовать дальнейшей активизации деятельности этого многостороннего объединения, а также расширит возможности взаимодействия Москвы и Претории в решении актуальных международных вопросов.

В поздравительном послании на имя Премьер-министра Японии Синдзо Абэ Президент России с удовлетворением отметил, что за последнее время российско-японские отношения получили развитие по ряду ключевых направлений: активизировался политический диалог, возобновил работу механизм консультаций министров иностранных дел и обороны в формате «два плюс два», расширились межпарламентские связи. Глава Российского государства подчеркнул, что наступающий год будет ознаменован проведением масштабного двустороннего мероприятия – Года России в Японии и Года Японии в России, – которое призвано способствовать укреплению доверия и взаимопонимания между народами наших государств. Владимир Путин отметил, что ожидает Синдзо Абэ в мае будущего года на церемонии открытия «перекрёстных» годов в Москве, а также на Петербургском международном экономическом форуме.