ОРЕАНДА-НОВОСТИ  Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост угроз в киберпространстве и глобальный масштаб кибератак.

«Уровень угроз в информационном пространстве повышается, число рисков увеличивается, а негативные последствия разного рода кибератак носят уже не локальный, а действительно глобальный характер и масштаб», - заявил глава государства на заседании Совета безопасности РФ.

Глава государства предложил усилить персональную ответственность чиновников за кибербезопасность. «Считаю, что нужно усилить персональную ответственность руководителей за обеспечение информационной безопасности», - цитирует Путина ТАСС.

Кроме того, Президент РФ указал на необходимость последовательно реализовывать проекты импортозамещения в телекоммуникационной сфере. «Следующая важная задача: максимально снизить риски, связанные с объективной необходимостью использовать иностранные программы и телекоммуникационное оборудование. Нужно последовательно реализовывать проекты импортозамещения»,- заявил Путин.

Он сказал, что хочет услышать мнение членов Совбеза РФ о том, за счет чего можно дополнительно поддержать и стимулировать отечественных производителей, чтобы укреплять потенциал и конкурентоспособность российских компаний.