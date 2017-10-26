Президент РФ предложил усилить персональную ответственность чиновников за кибербезопасность
26.10.2017, 17:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост угроз в киберпространстве и глобальный масштаб кибератак.
«Уровень угроз в информационном пространстве повышается, число рисков увеличивается, а негативные последствия разного рода кибератак носят уже не локальный, а действительно глобальный характер и масштаб», - заявил глава государства на заседании Совета безопасности РФ.
Глава государства предложил усилить персональную ответственность чиновников за кибербезопасность. «Считаю, что нужно усилить персональную ответственность руководителей за обеспечение информационной безопасности», - цитирует Путина ТАСС.
Кроме того, Президент РФ указал на необходимость последовательно реализовывать проекты импортозамещения в телекоммуникационной сфере. «Следующая важная задача: максимально снизить риски, связанные с объективной необходимостью использовать иностранные программы и телекоммуникационное оборудование. Нужно последовательно реализовывать проекты импортозамещения»,- заявил Путин.
Он сказал, что хочет услышать мнение членов Совбеза РФ о том, за счет чего можно дополнительно поддержать и стимулировать отечественных производителей, чтобы укреплять потенциал и конкурентоспособность российских компаний.
«Уровень угроз в информационном пространстве повышается, число рисков увеличивается, а негативные последствия разного рода кибератак носят уже не локальный, а действительно глобальный характер и масштаб», - заявил глава государства на заседании Совета безопасности РФ.
Глава государства предложил усилить персональную ответственность чиновников за кибербезопасность. «Считаю, что нужно усилить персональную ответственность руководителей за обеспечение информационной безопасности», - цитирует Путина ТАСС.
Кроме того, Президент РФ указал на необходимость последовательно реализовывать проекты импортозамещения в телекоммуникационной сфере. «Следующая важная задача: максимально снизить риски, связанные с объективной необходимостью использовать иностранные программы и телекоммуникационное оборудование. Нужно последовательно реализовывать проекты импортозамещения»,- заявил Путин.
Он сказал, что хочет услышать мнение членов Совбеза РФ о том, за счет чего можно дополнительно поддержать и стимулировать отечественных производителей, чтобы укреплять потенциал и конкурентоспособность российских компаний.
Источник: https://er.ru