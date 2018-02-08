Президент РФ считает необходимым совершенствовать подготовку научных и педагогических кадров в РФ
08.02.2018, 14:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям праздничного мероприятия, посвящённого Дню российской науки.
"Наша страна по праву гордится именами выдающихся учёных, авторитетными научными, инженерными школами. Традиции подвижничества и новаторства, преданности своему делу и Отечеству - всегда отличали российских исследователей. Их трудами приумножались богатство и мощь нашего государства, укреплялся его международный авторитет", - отметил в своём приветствии глава государства.
По его мнению, на сегодняшний день лидерские позиции и конкурентоспособность страны, успехи в экономике и социальной сфере напрямую зависят от научного прогресса, широкого внедрения современных, прорывных технологий и наукоёмких производств. "И конечно, чрезвычайно важен интеллектуальный ресурс, ведь, как говорил великий физик, академик П.Л.Капица, "успех в науке достигается людьми, а не приборами", - обратился к участникам праздника Путин.
"Необходимо формировать эффективную инновационную среду, совершенствовать систему подготовки научных и педагогических кадров. Поддерживать перспективные исследования и передовые научные центры, одним из которых, безусловно, является Москва", - отметил Путин. Он указал на большое количество научных и образовательных учреждений, конструкторских бюро и проектных институтов, в которых трудятся талантливые учёные, инженеры, изобретатели в российской столице. "Весь этот мощный творческий, исследовательский потенциал служит интересам России и её граждан", - написал Президент РФ.
"Наша страна по праву гордится именами выдающихся учёных, авторитетными научными, инженерными школами. Традиции подвижничества и новаторства, преданности своему делу и Отечеству - всегда отличали российских исследователей. Их трудами приумножались богатство и мощь нашего государства, укреплялся его международный авторитет", - отметил в своём приветствии глава государства.
По его мнению, на сегодняшний день лидерские позиции и конкурентоспособность страны, успехи в экономике и социальной сфере напрямую зависят от научного прогресса, широкого внедрения современных, прорывных технологий и наукоёмких производств. "И конечно, чрезвычайно важен интеллектуальный ресурс, ведь, как говорил великий физик, академик П.Л.Капица, "успех в науке достигается людьми, а не приборами", - обратился к участникам праздника Путин.
"Необходимо формировать эффективную инновационную среду, совершенствовать систему подготовки научных и педагогических кадров. Поддерживать перспективные исследования и передовые научные центры, одним из которых, безусловно, является Москва", - отметил Путин. Он указал на большое количество научных и образовательных учреждений, конструкторских бюро и проектных институтов, в которых трудятся талантливые учёные, инженеры, изобретатели в российской столице. "Весь этот мощный творческий, исследовательский потенциал служит интересам России и её граждан", - написал Президент РФ.
Источник: Единая Россия