Президент РФ указал на необходимость модернизации системы среднего профобразования
27.12.2017, 23:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин призвал обратить особое внимание на цены на зерно в свете рекордного урожая, чтобы результат блестящей работы аграриев не обернулся для них проблемами.
"Нужно поддержать нам производителей сельхозпродукции с тем, чтобы результат их блестящей работы не обернулся для них какими-то экономическими новыми проблемами", – заявил глава государства на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.
"На что нужно сейчас обратить внимание – в связи с рекордным урожаем цены на зерно у нас какие", – подчеркнул Путин, призвав использовать все возможные инструменты для решения проблемы, в том числе зерновые интервенции.
"Нужно поддержать нам производителей сельхозпродукции с тем, чтобы результат их блестящей работы не обернулся для них какими-то экономическими новыми проблемами", – заявил глава государства на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.
"На что нужно сейчас обратить внимание – в связи с рекордным урожаем цены на зерно у нас какие", – подчеркнул Путин, призвав использовать все возможные инструменты для решения проблемы, в том числе зерновые интервенции.
Источник: Единая Россия