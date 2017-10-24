ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рост Валового внутреннего продукта (ВВП) РФ за январь-сентябрь этого года составил 1,8%. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовёт!".

"По оценке Минэкономразвития РФ, прирост ВВП за январь-сентябрь текущего года составил 1,8%", — сказал Путин.

Глава государства отметил при этом, что нефтегазовые доходы РФ в ближайшие три года составят лишь треть от всех поступлений в бюджет. "Уверенно снижается зависимость федерального бюджета от нефтяной конъюнктуры. Если в 2014 году нефтегазовые доходы составляли больше половины дохода бюджета, 51,3%, то уже в текущем году около 39%", - пояснил Президент РФ.

По его словам, снижение нефтяных доходов продолжится, а в ближайшие три года за счёт нефтегазовых поступлений будет формироваться только треть доходов федерального бюджета. "По предварительной оценке, инвестиции в основной капитал предприятий и организаций за три квартала выросли на 4,2%, это в два с лишним раза выше темпов роста ВВП за тот же период. Такие опережающие темпы закладывают основу для дальнейшего роста", - констатировал Путин.

Глава государства сообщил, что прирост реальных зарплат в РФ за 3 квартала 2017 года составил 2,5%. "Граждане ощущают этот рост с некоторой задержкой, но при этом рост доходов населения постепенно восстанавливается", - отметил Президент РФ.

Он также обратил внимание на то, что экономика России вышла из стагнации, а её оживление носит устойчивый характер.