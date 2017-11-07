ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения о повышении ответственности губернаторов в сфере защиты прав дольщиков, а также о возложении ответственности на владельцев строительных фирм за ущерб участникам долевого строительства. Соответствующие положения содержатся в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 25 октября совещания с Правительством РФ.

Подготовлены должны быть также предложения о возложении ответственности на застройщиков (бенефициаров) за ущерб гражданам, средства которых привлекли на строительство многоквартирных домов, и защите прав граждан, средства которых привлекались застройщиками через специальные жилищные сертификаты или через участие в жилищно-строительных кооперативах.

Поручения адресованы Правительству РФ со сроком исполнения - 1 декабря текущего года.

Кроме того, до 15 декабря должно быть обеспечено внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих создание установления единого порядка осуществления контроля в области долевого строительства, а также установление для региональных властей обязанности по внесению в единую информационную систему жилищного строительства данных о разрешениях на возведение домов с привлечением средств граждан. Должна быть также усилена административная ответственность для региональных чиновников за нарушения в этой сфере.

Согласно поручению, также необходимо установить порядок контроля Фондом защиты прав дольщиков за финансовым состоянием застройщиков, привлекающих средства граждан.