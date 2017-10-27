ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин призвал обращать больше внимания на поддержку семей, которые усыновляют воспитанников детдомов. Об этом он заявил на встрече с вице-премьером РФ Ольгой Голодец. Во время встречи Голодец доложила Президенту РФ о мерах по изменению работы детских домов, а также об уменьшении числа детей, которые в них содержатся.

"Здорово, хороший процесс. И тенденция хорошая. Надо всё-таки больше обращать внимания тогда на те семьи, которые берут к себе детей. Выстраивать их поддержку, заботу о них. С регионами надо поработать", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что в последнее время значительно увеличилось число детей, которых люди забирают в семьи из детских домов. Голодец напомнила, что работа над сокращением числа детей в детдомах началась с 2012 года, и тогда в банке данных для усыновления было 119 тысяч детей. "На сегодняшний день детей, которые подлежат усыновлению в Российской Федерации, 51 тыс. 594 человек, и нам очень приятно, что гражданское общество стало помогать усыновлять", - сказал вице-премьер.

По её словам, в России изменилось отношение людей к усыновлению, и созданные Правительством РФ механизмы содействия семьям, которые берут детей на усыновление, всецело разделяются другими приёмными семьями. "Семьи стали помогать своим коллегам, которые также берут на себя это сложное бремя по воспитанию детей. Поэтому мы видим изменение числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей", - добавил она.