ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с Дмитрием Азаровым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее глава государства подписал указ о прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Как отмечается, Меркушин написал заявление по собственному желанию. Другим указом Путин назначил его своим спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.