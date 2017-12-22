Президент провёл заседание коллегии Министерства обороны
22.12.2017, 21:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин посетил Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (ВА РВСН), где принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации.
Перед началом заседания глава государства осмотрел учебно-лабораторный корпус и учебно-научный центр ВА РВСН и ознакомился с комплексным планом развития вуза.
Военная академия РВСН имени Петра Великого – одно из крупнейших военно-учебных заведений Вооружённых Сил России. Академия осуществляет подготовку офицерских кадров командного и инженерного профилей, проводит научные исследования по основным направлениям развития Ракетных войск стратегического назначения.
В.Путин: Товарищи офицеры!
Прежде чем начать, хочу поздравить Вооружённые Силы с таким замечательным новым объектом, прежде всего – конечно, Ракетные войска стратегического назначения. Это не просто современный [объект], а объект, который позволяет готовить кадры, развивать отрасль в широком смысле этого слова по самым современным и самым передовым стандартам – чрезвычайно важно, хочу поблагодарить за это руководство Министерства обороны.
Начать хотел бы тоже с благодарности – с благодарности военнослужащим – участникам операции против террористов в Сирии, хочу поблагодарить весь личный состав Вооружённых Сил.
Министр обороны доложит об этом подробнее. Скажу только главное: в борьбе с международным терроризмом, с этой глобальной абсолютно угрозой, наши солдаты и офицеры действовали мужественно, профессионально и, что очень важно, эффективно, показали качественно возросшие современные возможности Вооружённых Сил России и внесли, без всяких сомнений и преувеличений, решающий вклад в разгром наиболее боеспособной группировки международных террористов.
Вы знаете, что фактически это была не просто какая-то группировка – целая террористическая армия, хорошо организованная, сплочённая, обученная, вооружённая, прямо угрожавшая нашей стране, да и всему миру, можно сказать.
Перед началом заседания глава государства осмотрел учебно-лабораторный корпус и учебно-научный центр ВА РВСН и ознакомился с комплексным планом развития вуза.
Военная академия РВСН имени Петра Великого – одно из крупнейших военно-учебных заведений Вооружённых Сил России. Академия осуществляет подготовку офицерских кадров командного и инженерного профилей, проводит научные исследования по основным направлениям развития Ракетных войск стратегического назначения.
В.Путин: Товарищи офицеры!
Прежде чем начать, хочу поздравить Вооружённые Силы с таким замечательным новым объектом, прежде всего – конечно, Ракетные войска стратегического назначения. Это не просто современный [объект], а объект, который позволяет готовить кадры, развивать отрасль в широком смысле этого слова по самым современным и самым передовым стандартам – чрезвычайно важно, хочу поблагодарить за это руководство Министерства обороны.
Начать хотел бы тоже с благодарности – с благодарности военнослужащим – участникам операции против террористов в Сирии, хочу поблагодарить весь личный состав Вооружённых Сил.
Министр обороны доложит об этом подробнее. Скажу только главное: в борьбе с международным терроризмом, с этой глобальной абсолютно угрозой, наши солдаты и офицеры действовали мужественно, профессионально и, что очень важно, эффективно, показали качественно возросшие современные возможности Вооружённых Сил России и внесли, без всяких сомнений и преувеличений, решающий вклад в разгром наиболее боеспособной группировки международных террористов.
Вы знаете, что фактически это была не просто какая-то группировка – целая террористическая армия, хорошо организованная, сплочённая, обученная, вооружённая, прямо угрожавшая нашей стране, да и всему миру, можно сказать.
Источник: Президент РФ