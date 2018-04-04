ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 апреля 2018 года в муниципалитете Гюльнар (провинция Мерсин, Турция) состоялась торжественная церемония заливки «первого бетона» на стройплощадке АЭС «Аккую». Она ознаменовала начало полномасштабных работ по строительству сооружаемой Росатомом первой турецкой атомной электростанции.

В церемонии в режиме видеоконференции приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган.

Обращаясь к собравшимся на церемонии, В. Путин сказал: «Первый энергоблок АЭС «Аккую» должен быть пущен в 2023 году. Намерены размещать в Турции значительную часть заказов, необходимых для будущей станции. Благодаря проекту «Аккую» и в России, и в Турции появятся новые, современные, хорошо оплачиваемые рабочие места, получат развитие передовые производства и технологии. При строительстве будут применяться передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии. Будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования. Уверен, что в 2023 году вся Турция почувствует отдачу от той энергии, которая будет генерироваться на этой электростанции, этом высокотехнологичном объекте».

Со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в 2023 году запуском АЭС Турция отметит столетие провозглашения республики. «С вводом в строй в 2023 году АЭС «Аккую» Турция присоединится к семье стран с ядерной энергетикой. За счет «Аккую» мы обеспечим 10% всей своей потребности в электроэнергии», - сказал он.

После приветственных слов лидеры двух стран дали разрешение приступить к началу строительных работ, и был дан старт заливке «первого бетона» в основание реакторного здания энергоблока №1.

Торжественная церемония начала строительства состоялась в присутствии более 500 человек, среди которых были местные жители, рабочие, школьники, представители органов местного самоуправления, руководители профильных министерств и ведомств, журналисты, бизнес-партнеры, представители предприятий Росатома, вовлеченных в реализацию проекта. В церемонии приняли участие также молодые турецкие выпускники профильных российских вузов, которые меньше месяца назад получили первые дипломы о высшем образовании и вскоре станут работать в проектной компании.