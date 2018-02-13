Приморье будет на 100% обеспечивать себя собственной сельхозпродукцией через три года
13.02.2018, 13:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сельское хозяйство Приморского края демонстрирует уверенный рост. Во многом развитие простимулировано краевыми программами поддержки малых фермерских хозяйств и работой в крае крупных инвесторов. Специалисты уверены, что масштабные проекты, реализуемые сегодня в сельском хозяйстве, позволят уже в ближайшие три года полностью обеспечить край продукцией собственного производства.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу: в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной сельхозпродукцией, а также выйти на мировой рынок. Для этого в бюджете на 2017 год были предусмотрены средства на развитие отрасли: 1,5 миллиарда рублей региональных и 1,7 миллиарда рублей федеральных денег. Эти средства пошли на субсидии, финансирование льготного кредитования и техническое оснащение сельхозпроизводителей.
За последние пять лет валовая продукция сельского хозяйства Приморского края увеличилась на 14% и стабильно составляет около 1% валовой продукции сельского хозяйства Российской Федерации. Основную долю в краевой продукции растениеводства занимают соя, кукуруза, картофель и овощи, в животноводстве – выращивание скота и птицы, производство молока.
Всего в агропромышленном производстве края работают 536 предприятий, а также 947 фермерских хозяйств и 183 тысячи личных подсобных хозяйств граждан. Жители края заинтересованы в покупке продукции местного производства. Спросом пользуются молочные и мясные товары, яйца, овощи и хлебобулочные изделия. В 2017 году сельскохозяйственной продукции в Приморье выпущено на 47,9 миллиардов рублей.
Как подчеркивает врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сельское хозяйство является стратегическим направлением развития экономики региона.
«В приоритете – выращивание сои, развитие животноводства. Климат края пригоден для увеличения объемов производства картофеля, кукурузы и овощей. Мы продолжим наращивать объемы производства сельхозпродукции. Только за первое полугодие 2017 года эти показатели выросли на 7%. Во многом таких результатов удалось добиться за счет мер господдержки аграрно-промышленного комплекса. Однако потенциал наш гораздо выше», – акцентировал внимание врио Губернатора Приморья.
По показателям развития сельского хозяйства Приморье находится на втором месте среди регионов ДФО, уступая первенство только Амурской области.
Согласно данным департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, в 2017 году поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий края составило 64,9 тысяч голов. Поголовье свиней осталось на уровне 2016 года и составило 168,3 тысяч голов.
В 2017 году в регионе произвели 25,2 тысяч тонн мяса свинины, что на 40% выше уровня 2016 года. Традиционно лидером в этом деле остается Спасский муниципальный район с показателем роста производства в 2,5 раза. Стремительный рост произошел благодаря увеличению производственных мощностей резидента ТОР «Михайловский» – компании «Мерси Агро Приморье». В 2016 году там был запущен второй свинокомплекс.
Производство куриного яйца в Приморье также снабжает местный рынок свежей продукцией. Больше половины яиц от приморских курочек, а именно 343,3 миллионов штук, произведено на Уссурийской птицефабрике. Средняя цена за десяток у них составляет 60 рублей. Кроме того, в 2017 году на стол приморцев попало примерно 34,3 тысячи тонн мяса птицы, что на 36% выше уровня 2016 года.
В 2017 году в Приморье было произведено более 130 тысяч тонн молока (на 15% больше, чем пять лет назад). Высокие показатели стали возможны благодаря росту производительности. Надой от одной коровы составляет сегодня порядка 6200 кг молока. В отдельных хозяйствах края смогли превысить и семитысячный барьер.
В 2017 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в Приморье составила 474,3 тысячи гектаров. Значительно увеличилось производство сои: благодаря расширению посевной площади на 30% приморские аграрии произвели 372,6 тысячи тонн этого зерна.
Для повышения урожая была также увеличена посевная площадь пшеницы. В 2017 году сельхозпроизводителями намолочено более 93 тысяч тонн ранних зерновых, что почти в 1,5 раза больше урожая прошлого года. План по уборке риса выполнен на 100%. На площади в 13 тысяч гектаров аграрии собрали более 34,4 тысяч тонн риса.
Посевы картофеля и овощей остались на прежнем уровне по причине чрезвычайных ситуаций последних трёх лет и гибели посевов. Если урожай картофеля в 2017-м удалось увеличить на 32% (в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах он составил 45,5 тысяч тонн), то овощей собрали почти в полтора раза меньше, чем в 2016-м. Часть посевов была уничтожена продолжительными ливневыми дождями в августе 2017 года.
Желающим начать сельскохозяйственную деятельность – заниматься фермерством или создать семейную животноводческую ферму – государство оказывает материальную поддержку. Так, в прошлом году на создание семейных ферм начинающим фермерам выданы гранты на сумму более 180 миллионов рублей.
«Начинающим фермерам выдано 38 грантов, семейным животноводческим фермам – шесть грантов. Для начинающих фермеров максимальная сумма – до 1,5 миллионов рублей, для семейных животноводческих ферм – до 10 миллионов. Свой проект они должны реализовать в течение двух лет», – проинформировали специалисты.
Кроме того, существенно увеличена поддержка молочного животноводства.
«На создание семейных ферм по этому направлению выдается до 30 миллионов рублей», – добавили в департаменте.
Для возмещения затрат, понесенных аграриями края в связи с тайфунами и наводнениями, а также в целях дополнительной поддержки сельхозпроизводителей в рамках краевой государственной программы предусмотрены субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования – от 20 до 50%. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и определяет, кому и в каком размере будут выделены субсидии. В приоритете те, у кого уже есть в собственности участок земли. На эти цели в 2017 было направлено около 868 миллионов рублей.
В 2017 году Андрей Тарасенко провел ряд встреч с ведущими производителями сельскохозяйственной техники, в ходе которых пригласил к сотрудничеству компании «АМКОДОР» и «Ростсельмаш». Первые договоренности уже достигнуты.
Завод и сервисный центр будут расположены в селе Михайловка. На приморскую технику будет действовать 20-процентная скидка. В уссурийской сельскохозяйственной академии уже открыт класс с современной техникой, где механизаторы могут пройти обучение для работы на новых машинах.
Как подчеркнул врио Губернатора, в краевой госпрограмме развития сельского хозяйства необходимо предусмотреть реализацию продукции собственного производства. «Нам необходимо не только помогать крестьянам "в полях", но и самое главное – помочь им реализовать свою продукцию по выгодной цене. Сельхозпредприятиям и фермерам необходимо расширять линейку производства собственной продукции и заключать договоры на постоянной основе с торговыми сетями», – обозначил глава Приморья.
Отметим, что найти партнеров для дальнейшего развития аграрии Приморья смогут на первой Всероссийской сельскохозяйственной выставке “Дальневосточное поле”, которая впервые пройдет во Владивостоке в сентябре этого года. На выставке будет представлен лучший опыт российских регионов в сфере животноводства, растениеводства, производства кормов. Это будет яркое и масштабное шоу, где каждый аграрии из всех регионов страны представят свою сельхозпродукцию российским и зарубежным коллегам.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу: в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной сельхозпродукцией, а также выйти на мировой рынок. Для этого в бюджете на 2017 год были предусмотрены средства на развитие отрасли: 1,5 миллиарда рублей региональных и 1,7 миллиарда рублей федеральных денег. Эти средства пошли на субсидии, финансирование льготного кредитования и техническое оснащение сельхозпроизводителей.
За последние пять лет валовая продукция сельского хозяйства Приморского края увеличилась на 14% и стабильно составляет около 1% валовой продукции сельского хозяйства Российской Федерации. Основную долю в краевой продукции растениеводства занимают соя, кукуруза, картофель и овощи, в животноводстве – выращивание скота и птицы, производство молока.
Всего в агропромышленном производстве края работают 536 предприятий, а также 947 фермерских хозяйств и 183 тысячи личных подсобных хозяйств граждан. Жители края заинтересованы в покупке продукции местного производства. Спросом пользуются молочные и мясные товары, яйца, овощи и хлебобулочные изделия. В 2017 году сельскохозяйственной продукции в Приморье выпущено на 47,9 миллиардов рублей.
Как подчеркивает врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сельское хозяйство является стратегическим направлением развития экономики региона.
«В приоритете – выращивание сои, развитие животноводства. Климат края пригоден для увеличения объемов производства картофеля, кукурузы и овощей. Мы продолжим наращивать объемы производства сельхозпродукции. Только за первое полугодие 2017 года эти показатели выросли на 7%. Во многом таких результатов удалось добиться за счет мер господдержки аграрно-промышленного комплекса. Однако потенциал наш гораздо выше», – акцентировал внимание врио Губернатора Приморья.
По показателям развития сельского хозяйства Приморье находится на втором месте среди регионов ДФО, уступая первенство только Амурской области.
Согласно данным департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, в 2017 году поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий края составило 64,9 тысяч голов. Поголовье свиней осталось на уровне 2016 года и составило 168,3 тысяч голов.
В 2017 году в регионе произвели 25,2 тысяч тонн мяса свинины, что на 40% выше уровня 2016 года. Традиционно лидером в этом деле остается Спасский муниципальный район с показателем роста производства в 2,5 раза. Стремительный рост произошел благодаря увеличению производственных мощностей резидента ТОР «Михайловский» – компании «Мерси Агро Приморье». В 2016 году там был запущен второй свинокомплекс.
Производство куриного яйца в Приморье также снабжает местный рынок свежей продукцией. Больше половины яиц от приморских курочек, а именно 343,3 миллионов штук, произведено на Уссурийской птицефабрике. Средняя цена за десяток у них составляет 60 рублей. Кроме того, в 2017 году на стол приморцев попало примерно 34,3 тысячи тонн мяса птицы, что на 36% выше уровня 2016 года.
В 2017 году в Приморье было произведено более 130 тысяч тонн молока (на 15% больше, чем пять лет назад). Высокие показатели стали возможны благодаря росту производительности. Надой от одной коровы составляет сегодня порядка 6200 кг молока. В отдельных хозяйствах края смогли превысить и семитысячный барьер.
В 2017 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в Приморье составила 474,3 тысячи гектаров. Значительно увеличилось производство сои: благодаря расширению посевной площади на 30% приморские аграрии произвели 372,6 тысячи тонн этого зерна.
Для повышения урожая была также увеличена посевная площадь пшеницы. В 2017 году сельхозпроизводителями намолочено более 93 тысяч тонн ранних зерновых, что почти в 1,5 раза больше урожая прошлого года. План по уборке риса выполнен на 100%. На площади в 13 тысяч гектаров аграрии собрали более 34,4 тысяч тонн риса.
Посевы картофеля и овощей остались на прежнем уровне по причине чрезвычайных ситуаций последних трёх лет и гибели посевов. Если урожай картофеля в 2017-м удалось увеличить на 32% (в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах он составил 45,5 тысяч тонн), то овощей собрали почти в полтора раза меньше, чем в 2016-м. Часть посевов была уничтожена продолжительными ливневыми дождями в августе 2017 года.
Желающим начать сельскохозяйственную деятельность – заниматься фермерством или создать семейную животноводческую ферму – государство оказывает материальную поддержку. Так, в прошлом году на создание семейных ферм начинающим фермерам выданы гранты на сумму более 180 миллионов рублей.
«Начинающим фермерам выдано 38 грантов, семейным животноводческим фермам – шесть грантов. Для начинающих фермеров максимальная сумма – до 1,5 миллионов рублей, для семейных животноводческих ферм – до 10 миллионов. Свой проект они должны реализовать в течение двух лет», – проинформировали специалисты.
Кроме того, существенно увеличена поддержка молочного животноводства.
«На создание семейных ферм по этому направлению выдается до 30 миллионов рублей», – добавили в департаменте.
Для возмещения затрат, понесенных аграриями края в связи с тайфунами и наводнениями, а также в целях дополнительной поддержки сельхозпроизводителей в рамках краевой государственной программы предусмотрены субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования – от 20 до 50%. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и определяет, кому и в каком размере будут выделены субсидии. В приоритете те, у кого уже есть в собственности участок земли. На эти цели в 2017 было направлено около 868 миллионов рублей.
В 2017 году Андрей Тарасенко провел ряд встреч с ведущими производителями сельскохозяйственной техники, в ходе которых пригласил к сотрудничеству компании «АМКОДОР» и «Ростсельмаш». Первые договоренности уже достигнуты.
Завод и сервисный центр будут расположены в селе Михайловка. На приморскую технику будет действовать 20-процентная скидка. В уссурийской сельскохозяйственной академии уже открыт класс с современной техникой, где механизаторы могут пройти обучение для работы на новых машинах.
Как подчеркнул врио Губернатора, в краевой госпрограмме развития сельского хозяйства необходимо предусмотреть реализацию продукции собственного производства. «Нам необходимо не только помогать крестьянам "в полях", но и самое главное – помочь им реализовать свою продукцию по выгодной цене. Сельхозпредприятиям и фермерам необходимо расширять линейку производства собственной продукции и заключать договоры на постоянной основе с торговыми сетями», – обозначил глава Приморья.
Отметим, что найти партнеров для дальнейшего развития аграрии Приморья смогут на первой Всероссийской сельскохозяйственной выставке “Дальневосточное поле”, которая впервые пройдет во Владивостоке в сентябре этого года. На выставке будет представлен лучший опыт российских регионов в сфере животноводства, растениеводства, производства кормов. Это будет яркое и масштабное шоу, где каждый аграрии из всех регионов страны представят свою сельхозпродукцию российским и зарубежным коллегам.
Источник: http://primorsky.ru