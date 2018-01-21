Приморский край стал лидером по кредитованию малого бизнеса
21.01.2018, 12:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В тройку регионов-лидеров по объему кредитования малого и среднего бизнеса в рамках программы Фонда развития Дальнего Востока и банков вошли Приморский и Хабаровский края и Амурская область.
Приморье стало лидером по объёму кредитования – 2,4 миллиарда рублей. На втором месте – Хабаровский край (1,8 миллиарда рублей), на третьем – Амурская область (1,3 миллиона рублей).
Напомним, по словам вице-губернатора Татьяны Казанцевой, малый и средний бизнес играет важную роль в развитии Приморья, его оборот составляет почти 60% общего оборота всех предприятий края, поэтому одна из ключевых задач власти – максимально его поддержать.
Как сообщили в Фонде развития Дальнего Востока, в числе проектов, реализуемых в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) на территории ДФО, – строительство складских и торгово-выставочных комплексов, новой дорожно-транспортной инфраструктуры, общественно-спортивных центров, приобретение промышленного и медицинского оборудования, реконструкция объектов недвижимости для развития розничной торговли, создание новых сельскохозяйственных мощностей. Низкие процентные ставки мотивируют людей привлекать заемные средства, чтобы открыть новый бизнес либо заняться расширением или модернизацией существующего. Например, в Приморском крае льготный кредит позволил медицинскому центру обновить оборудование.
Сегодня Фонд развития Дальнего Востока успешно реализует программу поддержки бизнеса совместно с банками-партнерами, в том числе Сбербанком и ВТБ. Программа разработана с учетом лучших практик банков-партнеров по взаимодействию с субъектами МСП и предлагает заемщикам на территории ДФО уникальные условия, не имеющие аналогов.
Так, за период с ноября 2016 года по 31 декабря 2017 года в рамках программы «Доступный кредит для МСП» реализованы проекты на общую сумму 13,5 миллиардов рублей, из которых кредитные средства составили 8,9 миллиардов рублей. Всего одобрено 594 кредита субъектам малого и среднего бизнеса. В рамках программы предпринимателям впервые были предложены льготные кредиты для пополнения оборотных средств, так как из-за сложной логистики и зачастую непредсказуемых погодных условий дальневосточные торговые предприятия вынуждены заранее закупать значительные объемы продукции. Объем средств, выделенных компаниям малого и среднего бизнеса для пополнения оборотного капитала, составил 5,3 миллиарда рублей.
По словам генерального директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексея Чекункова, результаты проекта «Доступный кредит для МСП» показывают, что на Дальнем Востоке сформировалась прослойка активных бизнесменов, у которых есть понимание, как и за счет чего расти дальше. Средний бизнес идёт в самые важные для региона ниши – и в результате сильно влияет на качество жизни.
Приморье стало лидером по объёму кредитования – 2,4 миллиарда рублей. На втором месте – Хабаровский край (1,8 миллиарда рублей), на третьем – Амурская область (1,3 миллиона рублей).
Напомним, по словам вице-губернатора Татьяны Казанцевой, малый и средний бизнес играет важную роль в развитии Приморья, его оборот составляет почти 60% общего оборота всех предприятий края, поэтому одна из ключевых задач власти – максимально его поддержать.
Как сообщили в Фонде развития Дальнего Востока, в числе проектов, реализуемых в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) на территории ДФО, – строительство складских и торгово-выставочных комплексов, новой дорожно-транспортной инфраструктуры, общественно-спортивных центров, приобретение промышленного и медицинского оборудования, реконструкция объектов недвижимости для развития розничной торговли, создание новых сельскохозяйственных мощностей. Низкие процентные ставки мотивируют людей привлекать заемные средства, чтобы открыть новый бизнес либо заняться расширением или модернизацией существующего. Например, в Приморском крае льготный кредит позволил медицинскому центру обновить оборудование.
Сегодня Фонд развития Дальнего Востока успешно реализует программу поддержки бизнеса совместно с банками-партнерами, в том числе Сбербанком и ВТБ. Программа разработана с учетом лучших практик банков-партнеров по взаимодействию с субъектами МСП и предлагает заемщикам на территории ДФО уникальные условия, не имеющие аналогов.
Так, за период с ноября 2016 года по 31 декабря 2017 года в рамках программы «Доступный кредит для МСП» реализованы проекты на общую сумму 13,5 миллиардов рублей, из которых кредитные средства составили 8,9 миллиардов рублей. Всего одобрено 594 кредита субъектам малого и среднего бизнеса. В рамках программы предпринимателям впервые были предложены льготные кредиты для пополнения оборотных средств, так как из-за сложной логистики и зачастую непредсказуемых погодных условий дальневосточные торговые предприятия вынуждены заранее закупать значительные объемы продукции. Объем средств, выделенных компаниям малого и среднего бизнеса для пополнения оборотного капитала, составил 5,3 миллиарда рублей.
По словам генерального директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексея Чекункова, результаты проекта «Доступный кредит для МСП» показывают, что на Дальнем Востоке сформировалась прослойка активных бизнесменов, у которых есть понимание, как и за счет чего расти дальше. Средний бизнес идёт в самые важные для региона ниши – и в результате сильно влияет на качество жизни.
Источник: http://primorsky.ru