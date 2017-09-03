ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи, следственно-оперативная группа отдела полиции и МЧС.

По предварительным данным, при прохождении 110 км автодороги Артем-Находка-порт Восточный 40-летний водитель автобуса Киа Грандберд не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Дайхатсу Териос. В салоне автобуса находились 15 пассажиров.

В результате автоаварии произошло возгорание Дайхатсу Териос. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили в салоне транспортного средства водителя и двух пассажиров без признаков жизни. Личности погибших устанавливаются.

Семеро пассажиров автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Установлено, что перед выходом на линию водитель автобуса прошёл обязательное медицинское освидетельствование. Транспортное средство прошло технические осмотр.