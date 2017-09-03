Приморская полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с автобусом
03.09.2017, 11:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи, следственно-оперативная группа отдела полиции и МЧС.
По предварительным данным, при прохождении 110 км автодороги Артем-Находка-порт Восточный 40-летний водитель автобуса Киа Грандберд не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Дайхатсу Териос. В салоне автобуса находились 15 пассажиров.
В результате автоаварии произошло возгорание Дайхатсу Териос. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили в салоне транспортного средства водителя и двух пассажиров без признаков жизни. Личности погибших устанавливаются.
Семеро пассажиров автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Установлено, что перед выходом на линию водитель автобуса прошёл обязательное медицинское освидетельствование. Транспортное средство прошло технические осмотр.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи, следственно-оперативная группа отдела полиции и МЧС.
По предварительным данным, при прохождении 110 км автодороги Артем-Находка-порт Восточный 40-летний водитель автобуса Киа Грандберд не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Дайхатсу Териос. В салоне автобуса находились 15 пассажиров.
В результате автоаварии произошло возгорание Дайхатсу Териос. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили в салоне транспортного средства водителя и двух пассажиров без признаков жизни. Личности погибших устанавливаются.
Семеро пассажиров автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Установлено, что перед выходом на линию водитель автобуса прошёл обязательное медицинское освидетельствование. Транспортное средство прошло технические осмотр.
Источник: МВД по Приморскому краю