ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Из-за ветреной погоды и сильных холодов энергетики региона переведены в режим повышенной готовности. Прохождение зимнего максимума нагрузок в Приморье находится под контролем регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения под председательством вице-губернатора края Гагика Захаряна.

Как рассказали в краевом департаменте энергетики, с наступлением холодной и ветреной погоды участились случаи аварийного отключения электроэнергии. Среди причин нарушений электроснабжения – обрывы и перехлёсты проводов.

«За прошедшие сутки в крае произошло восемь аварийных отключений электричества в шести муниципалитетах, время устранения технологических сбоев составило от 20 минут до двух часов», – сообщили в департаменте.

Ещё одной причиной отключений электричества специалисты называют попадание на высоковольтные линии посторонних предметов, в частности, строительного мусора.

«Так, ночью с 5 на 6 февраля причиной отключения линии 110 кВ “ВТЭЦ-2 – Залив” стал наброс кабеля связи, сорванного с креплений на жилых домах в районе улицы Толстого. Из-за этого отсутствовало электричество у потребителей части Ленинского района Владивостока», – уточнили в ведомстве.

Оперативная бригада Приморских электрических сетей обнаружила на участке линии отгоревший кабель связи. Линия электропередачи повреждений не получила. Первичный осмотр места происшествия даёт основание предполагать, что крепление кабеля в зоне пересечения с ЛЭП было выполнено с нарушением технических требований, что в ветреную погоду привело к его повреждению и обрыву.

«По факту происшествия мы проводим собственное расследование, выясняем, какая организация является владельцем оборвавшейся линии связи. Стоит отметить, что работы по монтажу данного кабеля в охранной зоне ЛЭП выполнялись без согласования с сетевой организацией. Напоминаем, что все работы в охранных зонах ЛЭП должны согласовываться с энергетиками. В противном случае очень высока вероятность обрыва самовольного подвеса, что может привести к нарушению работы энергообъектов и травмированию электрическим током людей», – пояснили в филиале «Приморские электрические сети» АО «ДРСК».