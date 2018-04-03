Приморский край – лидер по производству консервов на Дальнем Востоке
«Это на 12,5 миллиона банок больше, чем было произведено в 2016 году или на 8,7%. На сегодняшний день по выпуску рыбных консервов Приморский край занимает лидирующее место среди субъектов ДФО», – сообщили в ведомстве.
Ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.
«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других», – обозначил Андрей Тарасенко.
Обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений Президента России Владимира Путина.