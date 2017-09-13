Приоритетом работы фракции "Единой России" в осеннюю сессию станет повышение МРОТ - Исаев
Он отметил, что об этой проблеме много лет говорили российские профсоюзы, а также избиратели на встречах с депутатами.
"Не может человек, проработавший полный рабочий день, получать зарплату меньшую, чем та, которая позволяет ему прожить. На этот счёт у нас постоянно были споры с финансово-экономическим блоком правительства. В Госдуме была создана рабочая группа, которая готовила свои предложения. И важно, что точку в этих спорах поставил Президент РФ Владимир Путин", - указал Исаев.
Депутат напомнил, что с 1 января 2018 МРОТ составит 85% величины прожиточного минимума, с 1 января – 100%, и после этого он не будет опускаться.