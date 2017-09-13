ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Одним из важнейших законов, который предстоит принять нам в осеннюю сессию, это законодательное оформление решения президента о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" по законотворческой деятельности Андрей Исаев перед пленарным заседанием в Госдуме.

Он отметил, что об этой проблеме много лет говорили российские профсоюзы, а также избиратели на встречах с депутатами.

"Не может человек, проработавший полный рабочий день, получать зарплату меньшую, чем та, которая позволяет ему прожить. На этот счёт у нас постоянно были споры с финансово-экономическим блоком правительства. В Госдуме была создана рабочая группа, которая готовила свои предложения. И важно, что точку в этих спорах поставил Президент РФ Владимир Путин", - указал Исаев.

Депутат напомнил, что с 1 января 2018 МРОТ составит 85% величины прожиточного минимума, с 1 января – 100%, и после этого он не будет опускаться.