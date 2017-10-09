Прививки от гриппа сделают 23 тыс. дальневосточных железнодорожников
09.10.2017, 10:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Дальневосточной железной дороге идёт массовая иммунизация работников против гриппа. Прививочная кампания началась в сентябре и продлится до 1 ноября 2017 года. За это время планируется привить более 23 тысяч работников (44% от общего числа работников) – это на 4% больше, чем в прошлом сезоне.
В первую очередь прививаются специалисты, отвечающие за безопасность движения (работники локомотивных бригад, монтеры пути, специалисты электроснабжения, сигнализации и связи, руководители аппарата управления), а также лица, наиболее часто контактирующие с большим количеством людей (работники поездных бригад и железнодорожных вокзалов).
Эффективность вакцинации подтверждаются статистическими данными. Согласно ежегодному мониторингу заболеваемости ОРВИ и гриппом, показатель заболеваемости среди привитых работников в 2,3 раза ниже, чем у тех, кто прививку не делал.
В первую очередь прививаются специалисты, отвечающие за безопасность движения (работники локомотивных бригад, монтеры пути, специалисты электроснабжения, сигнализации и связи, руководители аппарата управления), а также лица, наиболее часто контактирующие с большим количеством людей (работники поездных бригад и железнодорожных вокзалов).
Эффективность вакцинации подтверждаются статистическими данными. Согласно ежегодному мониторингу заболеваемости ОРВИ и гриппом, показатель заболеваемости среди привитых работников в 2,3 раза ниже, чем у тех, кто прививку не делал.
Источник: РЖД