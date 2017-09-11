ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам августа 2017 года реализация автомобилей премиум-сегмента в России составила 11337 единиц. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», это на 1,1% меньше, чем за тот же период годичной давности.

Лидером продаж среди премиальных брендов, как следует из статистики АЕБ, остается Mercedes-Benz. Результат немецкой марки в августе достиг 3090 машин, показав прирост на 4,7%. Другой немецкий премиум-бренд – BMW – традиционно расположился на второй строчке рейтинга с показателем 2358 автомобилей (+10,7%). Замкнул тройку лидеров в премиум-сегменте японский Lexus (2017 шт.), который в августе продемонстрировал падение на 13%.

Но больше всех в продажах потерял немецкий Audi (-20,9% до 1305 шт.), которому удалось сохранить четвёртую позицию. Далее с заметным отставанием следует английский Land Rover, которому в прошлом месяце удалось реализовать в России 643 автомобиля (-4%).