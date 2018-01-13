Выпуск российского оборудования для рыбоперерабатывающей промышленности увеличился в 4 раза
13.01.2018, 10:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 2012 по 2016 годы выпуск российского оборудования для рыбоперерабатывающей промышленности увеличился в 4 раза.
Немалый вклад в развитие данного сегмента внесло калининградское "Научно-производственное объединение "Рыбтехцентр", осуществляющее производство современного оборудования для переработки рыбы и морепродуктов. За период своей более чем 50-летней истории предприятие разработало свыше 400 видов машин и технологических линий. Техника ОАО "НПО "Рыбтехцентр" пользуется большим спросом у зарубежных компаний, в том числе из Германии, Чехии, Болгарии, Польши, Сингапура, Кубы и Йемена.
Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции, включая: машины для сортировки, разделывания и филетирования рыбы, установки для дефростации, оборудование для обесшкуривания, обработки морепродуктов, для мойки сырья и тары, тепловой обработки продуктов, дозирующее, а также вспомогательное оборудование.
В 2018 году "НПО "Рыбтехцентр" завершит работы по проектированию технологического оборудования для рыбоконсервного комбината "РК Островной", расположенного на о. Шикотан. В рамках проекта будет запущено 4 линии по производству консервов из тихоокеанской рыбы:
первая линия - выпуск консервов с добавлением масла или томатного соуса со скоростью до 200 банок в минуту;
вторая линия - выпуск консервов с добавлением гарнира из морской капусты со скоростью до 120 банок в минуту;
третья линия - выпуск салатов из морской капусты в масле и кислой заливке со скоростью до 200 банок в минуту;
четвёртая линия - выпуск консервов из предварительно бланшированного тунца в масле со скоростью до 120 банок в минуту.
Реализация проекта позволит создать более 30 рабочих мест, увеличить рыночную долю высокотехнологичного отечественного оборудования для рыбопереработки, что, несомненно, положительно скажется на качестве конечной продукции и её доступности для потребителя.
Немалый вклад в развитие данного сегмента внесло калининградское "Научно-производственное объединение "Рыбтехцентр", осуществляющее производство современного оборудования для переработки рыбы и морепродуктов. За период своей более чем 50-летней истории предприятие разработало свыше 400 видов машин и технологических линий. Техника ОАО "НПО "Рыбтехцентр" пользуется большим спросом у зарубежных компаний, в том числе из Германии, Чехии, Болгарии, Польши, Сингапура, Кубы и Йемена.
Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции, включая: машины для сортировки, разделывания и филетирования рыбы, установки для дефростации, оборудование для обесшкуривания, обработки морепродуктов, для мойки сырья и тары, тепловой обработки продуктов, дозирующее, а также вспомогательное оборудование.
В 2018 году "НПО "Рыбтехцентр" завершит работы по проектированию технологического оборудования для рыбоконсервного комбината "РК Островной", расположенного на о. Шикотан. В рамках проекта будет запущено 4 линии по производству консервов из тихоокеанской рыбы:
первая линия - выпуск консервов с добавлением масла или томатного соуса со скоростью до 200 банок в минуту;
вторая линия - выпуск консервов с добавлением гарнира из морской капусты со скоростью до 120 банок в минуту;
третья линия - выпуск салатов из морской капусты в масле и кислой заливке со скоростью до 200 банок в минуту;
четвёртая линия - выпуск консервов из предварительно бланшированного тунца в масле со скоростью до 120 банок в минуту.
Реализация проекта позволит создать более 30 рабочих мест, увеличить рыночную долю высокотехнологичного отечественного оборудования для рыбопереработки, что, несомненно, положительно скажется на качестве конечной продукции и её доступности для потребителя.
Источник: Минпромторг