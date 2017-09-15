Проект "Великое озеро – великой страны" будет утверждён до середины 2018 года
15.09.2017, 13:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Приоритетный проект «Великое озеро – великой страны» будет утвержден до середины 2018 года. Об этом заявил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов на Международном байкальском экологическом водном форуме в г. Иркутск 14 сентября 2017 г.
Приоритетный проект «Великое озеро – великой страны» будет утверждён во втором квартале 2018 г., и в нём необходимо соблюсти баланс сохранения природы и социально-экономического развития. С.Ястребов также отметил, что сейчас некоторые требования в природоохранном законодательстве являются избыточными, что мешает развитию территории, жизни населения на берегах Байкала. Правительство России работает над изменениями в законодательстве, в частности, над уточнением границ водоохраной зоны. «Надо кардинально изменить ситуацию на Байкале», – отметил он.
Приоритетный проект «Великое озеро – великой страны» будет утверждён во втором квартале 2018 г., и в нём необходимо соблюсти баланс сохранения природы и социально-экономического развития. С.Ястребов также отметил, что сейчас некоторые требования в природоохранном законодательстве являются избыточными, что мешает развитию территории, жизни населения на берегах Байкала. Правительство России работает над изменениями в законодательстве, в частности, над уточнением границ водоохраной зоны. «Надо кардинально изменить ситуацию на Байкале», – отметил он.
Источник: Министерство природы