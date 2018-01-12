Проектное управление госпрограммами позволит эффективнее расходовать средства - Медведев
12.01.2018, 15:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает, что перевод госпрограмм на проектное управление позволит более эффективно расходовать бюджетные средства.
"С этого года мы переводим на проектное управление пять государственных программ по развитию сельского хозяйства, транспортной системы, образования, здравоохранения, а также ЖКХ и жилья. Рассчитываю, что в этом случае деньги будут расходоваться более эффективно", - заявил он на совещании о мерах по исполнению федерального бюджета на 2018-2020 годы.
Говоря о приоритетах в работе с бюджетом, глава Кабмина РФ назвал среди них поддержку приоритетных отраслей промышленности, "чтобы рост, который показал ряд отраслей, стал устойчивой тенденцией".
Премьер-министр отметил, что Правительство РФ продолжит помогать регионам. "В этом году субсидии и другие межбюджетные трансферты мы распределяем законом о бюджете. Новая система понятнее и удобнее для регионов. Это приведёт к более оперативному управлению государственными средствами", - подчеркнул он.
Медведев потребовал от министерств и ведомств обратить внимание на необходимость своевременного исполнения федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы. "Нужно утвердить и довести бюджетные лимиты, предельные объёмы финансирования расходов на первый квартал (2018 года), а также утвердить бюджетные сметы и планы закупок федеральных казённых учреждений и госзаданий бюджетных организаций. Кроме того, все распорядители средств бюджета должны будут заключить соглашения с регионами о предоставлении субсидий до 15 февраля", - сказал он.
"Год этот будет насыщен разными событиями, главным образом, конечно, в политике, в экономике. Поэтому работать нужно всем слаженно, дисциплинированно, чтобы пройти этот период достойно", - резюмировал премьер-министр.
"С этого года мы переводим на проектное управление пять государственных программ по развитию сельского хозяйства, транспортной системы, образования, здравоохранения, а также ЖКХ и жилья. Рассчитываю, что в этом случае деньги будут расходоваться более эффективно", - заявил он на совещании о мерах по исполнению федерального бюджета на 2018-2020 годы.
Говоря о приоритетах в работе с бюджетом, глава Кабмина РФ назвал среди них поддержку приоритетных отраслей промышленности, "чтобы рост, который показал ряд отраслей, стал устойчивой тенденцией".
Премьер-министр отметил, что Правительство РФ продолжит помогать регионам. "В этом году субсидии и другие межбюджетные трансферты мы распределяем законом о бюджете. Новая система понятнее и удобнее для регионов. Это приведёт к более оперативному управлению государственными средствами", - подчеркнул он.
Медведев потребовал от министерств и ведомств обратить внимание на необходимость своевременного исполнения федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы. "Нужно утвердить и довести бюджетные лимиты, предельные объёмы финансирования расходов на первый квартал (2018 года), а также утвердить бюджетные сметы и планы закупок федеральных казённых учреждений и госзаданий бюджетных организаций. Кроме того, все распорядители средств бюджета должны будут заключить соглашения с регионами о предоставлении субсидий до 15 февраля", - сказал он.
"Год этот будет насыщен разными событиями, главным образом, конечно, в политике, в экономике. Поэтому работать нужно всем слаженно, дисциплинированно, чтобы пройти этот период достойно", - резюмировал премьер-министр.
Источник: Единая Россия