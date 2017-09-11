Проездные билеты к 60-летию запуска первого спутника Земли появятся в кассах метро
11.09.2017, 09:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский метрополитен выпустит серию билетов «Единый» с дизайном, посвященным 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Проездные начнут продавать во всех кассах столичного метро с 18 сентября. Юбилейный проездной позволит приобрести за половину стоимости второй билет в интерактивный музей Московского планетария «Лунариум».
Как сообщили в пресс-службе Московского метрополитена, тираж тематических билетов составит 600 тысяч экземпляров.
Как сообщили в пресс-службе Московского метрополитена, тираж тематических билетов составит 600 тысяч экземпляров.
Источник: Мэрия Москвы