ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Начальник отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по городу Железноводску Христофор Кузьминов совместно с представителями администрации города-курорта провели встречу с социальными педагогами школ по вопросу посещения детьми образовательных учреждений.

Акция направлена на выявление несовершеннолетних обучающихся, не посещающих школу по неуважительной причине. В ходе встречи поднимались вопросы о неблагополучных семьях, родителях, ненадлежащим образом исполняющих своих обязанности по воспитанию детей, а также детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или самовольно покинувших семью.

Особое внимание уделено выявлению фактов жёстокого обращения с несовершеннолетними и вовлечения их в совершение преступлений и антиобщественных действий.

Сотрудник полиции напомнил педагогам о ежедневном учёте явки учащихся с последующим информированием комитета по образованию и отдела полиции о фактах самовольных уходов несовершеннолетних из учебных заведений, а также о проведении лекционных занятий с учащимися и их родителями по теме "Права несовершеннолетних детей".