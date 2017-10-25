Профильный комитет Госдумы поддержал проект бюджета РФ на 2018-2020 годы
25.10.2017, 22:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. На рассмотрение Госдумы документ будет вынесен в первом чтении 27 октября, а второе чтение запланировано на 17 ноября.
Согласно законопроекту, доходы бюджета РФ в ближайшие три года будут расти в номинальном выражении, но сокращаться в процентах к ВВП. В 2018 году они составят 15,258 трлн рублей, или 15,7% ВВП, в 2019 году - 15,555 трлн рублей, или 15,1% ВВП, в 2020 году - 16,285 трлн рублей, или 14,8% ВВП.
Расходы бюджета на 2018 год запланированы на уровне 16,529 трлн рублей, или 17% ВВП, на 2019 год - 16,374 трлн рублей, или 15,9% ВВП. При этом в 2020 году ожидается существенный рост номинальных расходов - до 17,155 трлн рублей, однако в процентах к ВВП они сократятся до 15,6%.
Таким образом, дефицит бюджета в 2018 году составит 1,3% ВВП, или 1,271 трлн рублей, а в 2019 и 2020 годах снизится до 0,79% ВВП и составит 819,147 млрд и 869,845 млрд рублей соответственно. При этом ненефтегазовый дефицит - без учёта доходов от экспорта нефти и газа - будет плавно сокращаться: с 6,9% ВВП (6,751 трлн рублей) в 2018 году до 5,9% ВВП (6,066 трлн рублей) в 2019 году и 5,7% ВВП (6,31 трлн рублей) в 2020 году.
Предполагается, что ВВП в 2018 году достигнет 97,462 трлн рублей, в 2019 году - 103,228 трлн рублей, в 2020 году - 110,237 трлн рублей, при этом инфляция в течение этого трёхлетнего периода не превысит 4% в год. Среднегодовая цена нефти ожидается в 2018 году на уровне 43,8 доллара за баррель, в 2019 году - 41,6 доллара, в 2020 году - 42,4 доллара.
Основными источниками финансирования дефицита бюджета в 2018 году станут государственные внутренние заимствования и средства Фонда национального благосостояния, а в 2019–2020 годах - только внутренние займы. В 2018 году Минфин планирует чистый объём внутренних заимствований (размещение минус погашение) в размере 817 млрд рублей, в 2019 году - 782,6 млрд рублей, в 2020 году - 1,2 трлн рублей.
Согласно законопроекту, доходы бюджета РФ в ближайшие три года будут расти в номинальном выражении, но сокращаться в процентах к ВВП. В 2018 году они составят 15,258 трлн рублей, или 15,7% ВВП, в 2019 году - 15,555 трлн рублей, или 15,1% ВВП, в 2020 году - 16,285 трлн рублей, или 14,8% ВВП.
Расходы бюджета на 2018 год запланированы на уровне 16,529 трлн рублей, или 17% ВВП, на 2019 год - 16,374 трлн рублей, или 15,9% ВВП. При этом в 2020 году ожидается существенный рост номинальных расходов - до 17,155 трлн рублей, однако в процентах к ВВП они сократятся до 15,6%.
Таким образом, дефицит бюджета в 2018 году составит 1,3% ВВП, или 1,271 трлн рублей, а в 2019 и 2020 годах снизится до 0,79% ВВП и составит 819,147 млрд и 869,845 млрд рублей соответственно. При этом ненефтегазовый дефицит - без учёта доходов от экспорта нефти и газа - будет плавно сокращаться: с 6,9% ВВП (6,751 трлн рублей) в 2018 году до 5,9% ВВП (6,066 трлн рублей) в 2019 году и 5,7% ВВП (6,31 трлн рублей) в 2020 году.
Предполагается, что ВВП в 2018 году достигнет 97,462 трлн рублей, в 2019 году - 103,228 трлн рублей, в 2020 году - 110,237 трлн рублей, при этом инфляция в течение этого трёхлетнего периода не превысит 4% в год. Среднегодовая цена нефти ожидается в 2018 году на уровне 43,8 доллара за баррель, в 2019 году - 41,6 доллара, в 2020 году - 42,4 доллара.
Основными источниками финансирования дефицита бюджета в 2018 году станут государственные внутренние заимствования и средства Фонда национального благосостояния, а в 2019–2020 годах - только внутренние займы. В 2018 году Минфин планирует чистый объём внутренних заимствований (размещение минус погашение) в размере 817 млрд рублей, в 2019 году - 782,6 млрд рублей, в 2020 году - 1,2 трлн рублей.
Источник: Единая Россия